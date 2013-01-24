توقف تراکتورسازان در برابر ذوب آهن اصفهان/صعود به صدر لیگ برتر

به گزارش خبرنگار مهر، هفته بیست و سوم مسابقات فوتبال لیگ برتر کشور عصر پنج شنبه با انجام چهار دیدار در شهر های مختلف آغاز شد که در یکی از بازی های جذاب و دیدنی تیم تراکتور سازی تبریز برابر میهمان خود ، تیم ذوب آهن اصفهان تن به تساوی یک بر یک داد.

در این دیدار که نزدیک به 40 هزار هوادار تراکتورسازی در ورزشگاه یادگار امام (ره) تبریز حضور داشتند تیم میزبان در دو نیمه، متفاوت نشان داد و در نهایت از این بازی خانگی به حداقل امتیاز بسنده کرد.

فلاویو لوپز بازیکن پرتغالی تراکتورسازان در دقیقه 22 تیم سرخپوش میدان را از حریف خود پیش انداخت تا نیمه اول نیز با همان یک گل به نفع تراکتورسازی به پایان برسد.

نیمه دوم این دیدار اما حکایتی متفاوت با 45 دقیقه نخست داشت و در همان دقایق آغازین تیم ذوب آهن اصفهان توانست با گل دقیقه 53 محسن مسلمان کار را به تساوی بکشاند.

مسلمان در این صحنه با شوتی زیبااز پشت محوطه جریمه توپ را با تور دروازه تیم تبریز آشنا کرد.

در ادامه برخلاف انتظار هواداران، تیم ذوب آهن بود که توانست از این بازی بیرون از خانه یک امتیاز با ارزش کسب کند.



قضاوت این دیدار برعهده سید حسین زرگر بود که به محمد صلصالی، محسن مسلمان، علی جراح کار و اسماعیل اکوفوفانو از تیم ذوب آهن کارت زرد نشان داد.

تراکتورسازی با این تساوی خانگی 42 امتیازی شد تا به لطف تفاضل گل بهتر و البته با یک بازی بیشتر نسبت به تیم استقلال به صدر جدول باز گردد.

استقلال تیم دوم جدول رده بندی در صورت حتی کسب یک تساوی در بازی فردا مقابل پرسپولیس برای سومین هفته متوالی صدر جدول یک شبه تراکتورسازان را باز پس خواهد گرفت.