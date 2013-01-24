داوری افتضاح بود/انتظار نداریم داوران به سود ما قضاوت کنند

به گزارش خبرنگار مهر، مجتبی تقوی پنجشنبه شب پس از شکست تیمش برابر آلومینیوم در هفته بیست و سوم لیگ برتر فوتبال با انتقاد شدید از داوری این دیدار، بیان داشت: حدود هفت بازی است که داوران علیه سایپا قضاوت می کنند و در این دیدار نیز وضعیت داوری افتضاح بود.

وی ادامه داد: تیم ما در این دیدار بسیار خوب بازی کرد و اصلا مستحق باخت نبودیم و با وجود 10 نفره بودن می توانستیم آلومینیوم را شکست دهیم.

سرمربی تیم فوتبال سایپا با اشاره به اخراج بازیکن این تیم، عنوان کرد: در این فصل چهار بار بازیکنان تیم ما اخراج شده اند که در تمامی موارد کارشناسان معتقد بودند این اخراج ها اشتباه بوده است و در این دیدار نیز بازیکن ما به ناحق اخراج شد.

تقوی تصریح کرد: ما انتظار نداریم داوران به سود ما قضاوت کنند اما انتظار داریم قضاوت داوران عادلانه باشد که متاسفانه تا کنون این گونه نبوده است.

وی کیفیت بازی سایپا در این فصل را خوب دانست و افزود: تیم ما کیفیت خوبی در بازی های خود ارائه داده اما در نتیجه گیری موفق نبوده ایم که اشتباهات داوری در این امر سهم بسیاری داشته است.

به گزارش مهر، تیم فوتبال سایپا در هفته بسیت و سوم رقابتهای لیگ برتر فوتبال باشگاههای کشور با نتیجه یک بر صفر مغلوب آلومینیوم شد.