به گزارش خبرنگار مهر، عبدالصمد مرفاوی غروب پنج‌شنبه بعد از پایان دیدار تیمش با صنعت نفت آبادان در هفته بیست و سوم مسابقات لیگ برتر فوتبال باشگاه‌های کشور در ورزشگاه یادگار امام قم که با پیروزی سه بر دو تیم صبای قم همراه بود، تصریح کرد: ابتدا این پیروزی را به هواداران صبای قم تبریک می گویم که صبر و تحمل زیادی داشتند و در این دیدار حمایت خود را از تیم صبای قم انجام دادند.



وی ادامه داد: ما برای برتری در دیدار خانگی هفته بیست و سوم برابر تیم فوتبال صنعت نفت آبادان برنامه داشتیم ولی بازیکنان ما در این دیدار به خوبی نتوانستند خواسته های کادر فنی را اجرا کنند، به خصوص در دقایق پایانی که نتوانستیم تیم هماهنگی باشیم.



سرمربی تیم فوتبال صبای قم ابراز داشت: ما می توانستیم تیم صنعت نفت آبادان را با گل های بسیار بیشتری شکست بدهیم اما وقتی بازیکنان ما به راحتی موقعیت های گلزنی را در مقابل دروازه تیم حریف از دست می دهند، دیگر نباید توقع داشت که حریف بایستد و ما را تماشا کند.



وی یاد آور شد: ما اگر دو گل از تیم صنعت نفت آبادان خوردیم به خاطر این است که خیلی زود از گلزنی سیر شدیم و اجازه دادیم تیم حریف به راحتی به محوطه جریمه و دروازه تیم ما نزدیک شده و اختلاف سه گل را به یک گل کاهش بدهد.



مرفاوی بیان داشت: ما می توانستیم خیلی راحت جریان بازی را کنترل کنیم و با حفظ هر سه گل، این بازی را به سود خود به پایان ببریم ولی بر خلاف انتظار کادر فنی به نظر می رسید که بازیکنان ما حریف را دست کم گرفتند در حالی که دست کم گرفتن حریف اصلا کار خوبی نبود.



تیم فوتبال صبای قم با کسب برتری سه بر دو در بازی خانگی هفته بیست و سوم مسابقات لیگ برتر فوتبال باشگاه های کشور جمع امتیازات خود را به 33 امتیاز رساند و بدین ترتیب دو پله در جدول رده بندی لیگ برتر فوتبال صعود کرد و به مکان ششم رفت.

