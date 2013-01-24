به گزارش خبرنگار مهر، هفته شانزدهم (هفتم دور برگشت) مسابقات بسکتبال لیگ برتر باشگاه‌های کشور پنجشنبه با برگزاری سه دیدار در تهران و دو دیدار در بندرامام و قشم به پایان رسید. در این هفته از رقابت‌ها استقلال زرین قشم تنها تیم میزبان بود که موفق به شکست حریف خود در حالیکه سایر تیم‌های میزبان نتیجه دیدارهای خود را واگذار کردند.

تیم‌های پتروشیمی بندرامام، فولاد ماهان اصفهان، همیاری زنجان و شهرداری گرگان همچون مرحله رفت مسابقات موفق به شکست حریفان خود شدند. در این میان البدر بندر کنگ تنها تیمی بود که در تکرار پیروزی دور رفت ناکام ماند.

هفته شانزدهم مسابقات بسکتبال لیگ برتر باشگاه‌های کشور برای تیم‌های تهرانی خوش یمن بود چون در این هفته هر سه نماینده تهران برابر حریفان‌شان متحمل شکست شدند. مهرام نخستین تیم تهرانی بود که در آغاز این هفته از رقابت‌ها مقابل پتروشیمی بندرامام تن به شکست داد.

مدافع عنوان قهرمانی مسابقات بسکتبال لیگ برتر بدون در اختیار داشتن مهدی کامرانی، کاپیتان تیم خود به مصاف صدرنشین مسابقات رفتند. شاگردان مهمد بچیروویچ پس از شکست در سه کوارتر این دیدار، در کوارتر چهارم وبه خصوص دقایق پایانی این بازی تلاش زیادی برای جبران نتیجه کردند اما در نهایت با سه اختلاف امتیاز متحمل شکست شدند.

پس از مهرام، تیم دانشگاه آزاد در تالار بسکتبال مجموعه ورزشی آزادی آماده میزبانی از همیاری زنجان شد. دانشگاه آزاد پس از چهار شکست متوالی امید زیادی به نتیجه گیری از این دیدار خانگی داشت اما تلاش بازیکنان این تیم برای تحقق این مهم به نتیجه نرسید. شاگردان فرزاد کوهیان که هفته گذشته در دیدار پرتنش برابر مهرام که نیمه کاره باقی ماند، صاحب دو امتیاز شده بودند، امتیاز کامل این بازی را به لطف تنها یک اختلاف امتیاز بیشتر از آن خود کردند.

آخرین دیدار برگزار شده در تالار بسکتبال آزادی میان دو تیم نفت سپاهان و فولاد ماهان برگزار شد. این دیدار کاملا یک طرفه و به سود شاگردان محسن صادق زاده پیگیری شد طوریکه آنها با 24 اختلاف امتیاز موفق به شکست حریف خود شدند.

مهرام در مصاف با پتروشیمی متحمل شکست شد

در این میان دو دیدار هم در بندرامام و جزیره قشم برگزار شد. در ماهشهر تماشاگرانی که به سالن بعثت رفته بودند، شاهد رقابت صنایع پتروشیمی مقابل شهرداری گرگان بودند.در این بازی بازیکنان تیم میزبان با 10 اختلاف امتیاز تن به شکست دادند تا شاگردان اسدالله کبیر پیروزی دور رفت خود را تکرار کنند.

این دیدار در شرایطی برگزار شد که دو تیم با امتیاز مشابه 20 شرایط تقریبا یکسانی در جدول رده‌بندی داشتند اما گرگانی‌ها با کسب پیروزی و افزایش بردهای خود نسبت به ماهشهری‌ها، موقعیت‌شان را برای حضور در مرحله پلی‌آف بهبود بخشیدند.

در دیگر دیدار این هفته، تیم استقلال زرین قشم در مصاف با البدر بندرکنگ به برتری دست یافت. این بازی در پایان وقت قانونی به تساوی 76 بر 76 منجر شد اما در اولین وقت اضافه بازیکنان تیم میزبان که سومین بازی با سرمربیگری حمید نیکورفتار را تجربه می‌کردند، به برتری دست یافتند.

استقلالی‌‍‌ها در حالی صاحب این پیروزی شدند که طی هفته‌های گذشته صاحب هیچ بردی نشده بودند و همین مسئله موجب تغییر کادر فنی آنها و برکناری محمد کسائی‌پور شد. پیروزی برابر البدر کنگ نخستین برد استقلال زرین قشم در نیم فصل دوم رقابت‌های لیگ برتر بود که پس از 9 باخت متوالی به دست آمد. البته بازیکنان استقلال زرین قشم با وجود پیروزی در این بازی در جدول رده‌بندی همچنان پائین‌تر از البدر بندر کنگ هستند.

نتیجه دیدارهای برگزار شده در هفته شانزدهم (هفتم دور برگشت) مسابقات بسکتبال لیگ برتر باشگاه‌های کشور به شرح زیر است:

* مهرام تهران 84 - پتروشیمی بندرامام 87

* صنایع پتروشیمی ماهشهر 64 - شهرداری گرگان 74

* استقلال زرین قشم 84 - البدر بندر کنگ 80

* دانشگاه آزاد 66 - همیاری زنجان 67

* نفت سپاهان 78 - فولاد ماهان اصفهان 102

به گزارش خبرنگار مهر، بدین ترتیب و با انجام این دیدارها، هفته شانزدهم مسابقات بسکتبال لیگ برتر باشگاه‌های کشور به پایان رسید. این در حالی است که در جدول رده‌بندی این رقابت‎ها هیچ تغییری ایجاد شد. طوریکه پتروشیمی کماکان صدرنشین است و نفت سپاهان هم در رده آخر ایستاده است.

با این اوصاف کار نفت سپاهان برای صعود از قعر جدول و قرار گرفتن در جمع تیم‍های صعود کرده به مرحله پلی آف خیلی سخت و تا حدی غیرممکن است. البته استقلالی‌ها هم که امروز طلسم شکنی کردند و بالاخره صاحب پیروزی شدند، شرایطی بهتر از نفتی‌ها ندارند.

جدول رده‌بندی مسابقات بسکتبال لیگ برتر باشگاه‌های کشور در پایان دیدارهای هفته شانزدهم (هفتم دور برگشت) به شرح زیر است:

1- پتروشیمی بندرامام (15برد، یک باخت، 31 امتیاز)

2- فولاد ماهان سپاهان (13برد، 3 باخت، 29 امتیاز)

3- مهرام تهران (12 برد، 4 باخت، 27 امتیاز)

4- همیاری زنجان (10 برد، 6 باخت، 26 امتیاز)

5- دانشگاه آزاد (7 برد، 9 باخت، 23 امتیاز)

6- شهرداری گرگان (6 برد، 10 باخت، 22 امتیاز)

7- صنایع پتروشیمی ماهشهر (5 برد، 11 باخت، 21 امتیاز)

8- البدر بندر کنگ (5 برد، 11 باخت، 21 امتیاز)

9- استقلال زرین قشم (4 برد، 12باخت، 20 امتیاز)

10- نفت سپاهان (3 برد، 13 باخت، 19 امتیاز)