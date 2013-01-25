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۶ بهمن ۱۳۹۱، ۹:۲۲

جلسه کارگروه بانوان در شهرداری رباط کریم برگزار شد

جلسه کارگروه بانوان در شهرداری رباط کریم برگزار شد

رباط کریم - خبرگزاری مهر: جلسه کارگروه بانوان شهرستان رباط کریم عصر پنجشنبه با حضور نمایندگان بانوان ادارات شهرستان در سالن اجتماعات شهرداری رباط کریم برگزار شد.

به گزارش خبرنگار مهر، در این جلسه معاون اجتماعی و فرهنگی  شهرداری ضمن خیر مقدم به حاضرین به تشریح برنامه های این شهرداری در این حوزه پرداخت و اظهار داشت: این مجموعه همیشه آماده همکاری با کارگروه امور بانوان بوده و از هرگونه پیشنهاد و نقطه نظر سازنده استقبال خواهد کرد.

رضا صفائی با اشاره به انتخاب شهر رباط کریم بعنوان یکی از هزار شهر دوستدار سلامت جهان افزود: شهرداری رباط کریم در این راستا برنامه های متنوعی را در سطح شهر اجرا کرده است که میتوان به همایش بزرگ پیاده روی خانوادگی و جشنواره غذای سالم شهر، روز دیدار از یکدیگر و ... اشاره کرد.

این مسئول همچنین از نمایندگان بانوان در ادارات شهرستان خواست تا شهرداری را در حوزه های فرهنگی، اجتماعی، سلامت، آموزش شهروندی و ... یاری کنند.

کد مطلب 1799601

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