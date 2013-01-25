جلسه کارگروه بانوان در شهرداری رباط کریم برگزار شد

به گزارش خبرنگار مهر، در این جلسه معاون اجتماعی و فرهنگی شهرداری ضمن خیر مقدم به حاضرین به تشریح برنامه های این شهرداری در این حوزه پرداخت و اظهار داشت: این مجموعه همیشه آماده همکاری با کارگروه امور بانوان بوده و از هرگونه پیشنهاد و نقطه نظر سازنده استقبال خواهد کرد.

رضا صفائی با اشاره به انتخاب شهر رباط کریم بعنوان یکی از هزار شهر دوستدار سلامت جهان افزود: شهرداری رباط کریم در این راستا برنامه های متنوعی را در سطح شهر اجرا کرده است که میتوان به همایش بزرگ پیاده روی خانوادگی و جشنواره غذای سالم شهر، روز دیدار از یکدیگر و ... اشاره کرد.

این مسئول همچنین از نمایندگان بانوان در ادارات شهرستان خواست تا شهرداری را در حوزه های فرهنگی، اجتماعی، سلامت، آموزش شهروندی و ... یاری کنند.