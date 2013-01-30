علیرضا دائمی در گفتگو با مهر درباره اجرای اولین طرح سد و نیروگاه تلمبه ذخیره ای سیاه بیشه، گفت: این طرح شامل دو سد مخزنی است که یکی در ارتفاع و دیگری در پایین دست قرار دارد.

سرپرست معاونت آب و آبفای وزارت نیرو اظهار داشت: آبگیری هر 2 سد در سال جاری آغاز شده و شامل مجرایی به ارتفاع 550 متر است که آب مخزن بالا در مواقع نیاز به نیروگاه زیرزمینی وارد می شود.

دائمی خاطر نشان کرد: 4 واحد 250 مگاواتی در این نیروگاه به تولید انرژی خواهند پرداخت و در زمانی که اوج مصرف انرژی در سال مانند ساعات 19 عصر تا 23 شب اتفاق می افتد، نیروگاه به صورت تولید انرژی و کمک به شبکه عمل خواهد گرد.

وی ادامه داد: همچنین زمانی که نیاز به انرژی کم شود مانند ساعات پایانی شب تا 5 صبح، این نیروگاه به صورت پمپ عمل می کند و آب را از مخزن پایین به مخزن بالا خواهد رساند و انرژی آن برای مصرف دوباره ذخیره خواهد شد.

این مقام مسئول در وزارت نیرو با بیان اینکه سدها و مجراها آماده شده اند و واحدهای 1 و 3 نیز در مرحله تست نهایی قرار دارد، گفت: در اردیبهشت ماه سال آینده 4 واحد نیروگاه به صورت کامل وارد مدار خواهد شد.

سرپرست معاونت آب و آبفای وزارت نیرو تصریح کرد: نیروگاه های تلمبه ذخیره ای برای مناطقی است که ارتفاع خوبی وجود داشته باشد و ضمن وجود آب بتوان از آن برای تولید انرژی استفاده کرد، اما امکان وجود سد وجود نخواهد داشت.

وی با اشاره به اینکه کارکرد نیروگاه های تلمبه ذخیره ای تولید برق نیست و کار تبدیل انرژی در آنها انجام می شود، اظهار داشت: کاری که صورت می گیرد این است که انرژی مازاد شب برای مصرف روز ذخیره می شود.

دائمی با اعلام اینکه در حال حاضر چند نیروگاه دیگر تلمبه ذخیره ای نیز در غرب کشور در مراحل مطالعاتی قرار دارند، افزود: وقتی برق موجود در شبکه در یک منطقه کاهش یابد، تولید تلمبه ذخیره ای به سرعت وارد مدار می شود.