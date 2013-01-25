یادمان شهدای روحانی اهواز افتتاح شد

به گزارش خبرنگار مهر، یادمان شهدای روحانی اهواز ظهر روز پنج شنبه با حضور حجت الاسلام و المسلمین میراحمد رضا حاجتی، مدیر حوزه علمیه خوزستان در مدرسه علمیه امام خمینی(ره) اهواز افتتاح شد.

حجت الاسلام و المسلمین حاجتی، مدیر حوزه علمیه به بیان نکاتی اخلاقی و خاطراتی از دوران هشت سال دفاع مقدس پرداخت.



در یادمان شهدای روحانی اهواز عکس و اسم تعدادی از طلاب و روحانیان مطرح استان که در طول هشت سال دفاع مقدس به شهادت رسیده اند به چشم می خورد.



یادمان شهدای روحانی در ابتدای ورودی مدرسه علمیه امام خمینی(ره) به منظور پاسداشت مقام شهید و شهادت از سوی معاونت تهذیب ساخته شده است.