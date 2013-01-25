شهریار بحرانی حق بزرگی به گردن سینماگران کشور دارد

به گزارش خبرنگار مهر، سیداحمد میرعلایی شامگاه پنج شنبه در مراسم اختتامیه پنجمین جشنواره نماز و نیایش که در سالن همایش شهید آوینی اداره کل فرهنگ و ارشاد استان قم برگزار شد، با تجلیل از تلاش‌های شهریار بحرانی در عرصه سینمای کشور اظهار داشت: بحرانی حق بزرگی به گردن سینماگران کشور دارد اگر عنایت خداوند و کمک وی نبود بنده امروز به جایگاهی که دارم نمی‌رسیدم.



وی افزود: جایگاه امروز من مدیون تلاش اشخاصی چون آقای بحرانی است زیرا وی مرا در نخستین فیلم خود به بازی گرفت و پس از آن نیز تهیه کنندگی و دستیاری این کارگردان را در برخی از فیلم‌ها بر عهده گرفتم.



مدیرعامل بنیاد سینمایی فارابی افزود: به تمام کسانی که در جشنواره نماز و نیایش امسال حائز رتبه‌های اول تا سوم شده‌اند مبلغ 2 میلیون ریال جایزه نقدی و نیز کمک هزینه سفر به مشهد مقدس اهدا خواهد شد.



میرعلایی با بیان اینکه تمام منتخبان این جشنواره نیز مبلغ دو میلیون ریال هدیه را دریافت خواهند کرد گفت: امیدواریم این اقدام موجب تشویق هنرمندان جوان شود.



از دیگر برنامه های اختتامیه پنجمین جشنواره نماز و نیایش گرامیداشت هنرمند پیشکسوت تئاتر مرحوم جواد اعتمادی بود که وی را پدر تئاتر قم نامیده‌اند.



اجرای مراسم اختتامیه نیز بر عهده رسول نجفیان بود که وی با اجرای قطعاتی در مدح حضرت رسول اکرم(ص) در آستانه آغاز هفته وحدت فضای متفاوتی بر مراسم حاکم کرد.

