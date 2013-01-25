هواداران را در دیدار پیکان با سه امتیاز بدرقه کردیم / فولادشهر زمین خوبی ندارد

شهاب گردان در گفتگو با خبرنگار مهر با اشاره به برد تیمش مقابل پیکان تهران اظهار داشت : بازی خیلی خوبی بود وتیم پیکان بخاطر شرایط بدی که داشت به دنبال کسب حداقل امتیاز و پایان دادن ناکامی های خود بود اما ما از موقعیت های خود به خوبی استفاده کردیم.

وی ادامه داد : خداشکر می کنم که توانستیم با این سه امتیاز هوادارانی زیادی که امروز به ورزشگاه آمدن بودند را بدرقه کنیم وبه صدر جدول نزدیک تر شویم.

دروازبان تیم سپاهان اصفهان در مورد کیفیت بد زمین فولادشهر اضافه کرد : به نظر من زمین فولادشهر در شرایط بدی قرار دارد و مسولین باید فکری در این رابطه بکند زیرا این تیم متعلق به مردم اصفهان است و با قرار دادن بازی های این تیم در شهرهای دیگر منصفانه نیست.

وی با اشاره به بازی تیمش با فجر سپاسی شیراز ادامه داد :بازی با فجر نیز بازی سختی است زیرا ما در این بازی مهمان هستم واین تیم نیز از بازیکنان جوان وبانشاطی برخوردار است اما ما نیز برای برد به شیراز خواهیم رفت تا بتوانیم فاصله خودمان را با صدر کمتر کمتر کنیم.