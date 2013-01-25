بافق میزبان مسابقات هندبال استانی شد

رئیس هیئت هندبال استان یزد در گفتگو با خبرنگار مهر اظهار داشت: به مناسبت گرامیداشت ایام الله دهه مبارک فجر و پیروزی انقلاب اسلامی، یک دوره مسابقات هندبال قهرمانی نونهالان به میزبانی شهرستان بافق برگزار خواهد شد.

ابوالفضل خوشنویس افزود: این دوره از مسابقات با حضور شش تیم از شهرستان های استان از 12 بهمن ماه در شهرستان بافق آغاز خواهد شد.

وی با بیان اینکه تیم ها به دو گروه "الف" و "ب" تقسیم بندی شده اند، ادامه داد: پس از قرعه کشی این مسابقات تیم های بافق، صدوق و زارچ در گروه اول و تیم های یزد، طبس و بهاباد در گروه دوم با هم به رقابت می پردازند.

رئیس هیئت هندبال استان بیان کرد: ‌تیم های سنگ آهن بافق و هیئت هندبال صدوق نیز در روز افتتاحیه این مسابقات که روز پنج شنبه 12 بهمن ماه است، از ساعت 10 به مصاف هم خواهند رفت.

خوشنویس ادامه داد: در پایان این مسابقات پس از انجام مسابقات مقدماتی در هر گروه، برندگان رقابت به مرحله نهایی راه خواهند یافت که سه تیم برتر این رقابت ها در پایان مشخص خواهد شد.

وی افزود: با پایان مسابقات از تیم های اول تا سوم تجلیل می شود.