به گزارش خبرنگار مهر، حجت الاسلام جواد طاهری در خطبه های نماز جمعه این هفته آشخانه با اشاره به دستاوردهای پیروزی انقلاب اسلامی در سطح منطقه ای و جهانی عنوان کرد: پیروزی انقلاب اسلامی سبب خروج ایران از سلطه ابرقدرت ها و استکبار جهانی، تحقیر قدرت های پوشالی به ویژه آمریکا و شکست نظام دو قطبی و شکست سیاست های آمریکا با رهایی ایران از ژاندارمی در منطقه شد.

وی اظهار داشت: پیروزی انقلاب همچنین اثبات توانایی های قدرت اسلام و شیعه در اداره جامعه، بیداری ملت های ستمدیده جهان و احیای جنبش های ضد استعماری را در پی داشت.

حجت الاسلام طاهری اضافه کرد: علاوه بر این پیروزی انقلاب و تداوم نظام اسلامی الگوی حکومتی مردم سالاری دینی را به جهانیان عرضه کرد.

وی در بخش دیگری از سخنان خود با تبریک به مناسبت هفته وحدت و میلاد حضرت محمد(ص) برخی از اصول زندگی خانوادگی رسول اکرم(ص) را برشمرد و افزود: اهتمام به رشد علمی و شناخت همسر، توجه به حضور همسر در عرصه های اجتماعی، رعایت عدالت و انصاف نسبت به همسر، دوست داشتن همسر و اظهار علاقه به وی و همکاری در تربیت فرزندان و مساعدت در امور مربوط به همسر از جمله خصوصیات و اصول زندگی خانوادگی حضرت محمد(ص) بود.

خطیب نماز جمعه آشخانه اضافه کرد: همچنین بردباری و تحمل در برابر مشکلات خانواده، صداقت و یکرنگی با همسر، سخاوت و گشاده دستی و تقدیم هدیه به همسر، عفو و گذشت در مقابل لغزش ها و نیز تشکر و قدردانی نسبت به زحمات همسر برخی دیگر از خصوصیات اخلاقی و رفتاری رسول خدا در زندگی خانوادگی بود.