مسئولین در دهه فجر از اظهارات مایوس کننده اجتناب کنند

به گزارش خبرنگار مهر، حجت الاسلام ناصر هدایتی در خطبه های نماز جمعه این هفته شیروان ضمن تبریک پیشاپیش به مناسبت فرا رسیدن دهه مبارک فجر، این ایام را فرصتی برای آشنایی نسل جوان با اهداف و آرمان های انقلاب اسلامی ذکر کرد.

وی با بیان اینکه در این ایام وظیفه مسئولین اطلاع رسانی از خدمات انقلاب اسلامی در طول سه دهه عمر بابرکت نظام است، اظهار داشت: استمرار نظام اسلامی در گرو رضایت مندی مردم است و تا زمانی که مردم با دل و جان در خدمت نظام باشند، کشور از هر آسیبی مصون خواهد ماند.

حجت الاسلام هدایتی افزود: برنامه های دهه فجر سال جاری باید نسبت به سال های گذشته منسجم تر برگزار شده و سعی شود ارزش ها و آرمان های انقلاب و نظام اسلامی به نسل سوم منتقل شود.

به گفته وی در این ایام مسئولین می بایست از اظهارات و صحبت های تفرقه انگیز و مایوس کننده خودداری کرده و خدمات ارائه شده را زیر سوال نبرند.

خطیب نماز جمعه شیروان در ادامه تقارن هفته وحدت و دهه مبارک فجر را فرصت مغتنمی برای تبیین ارزش های انقلاب اسلامی و ایجاد انسجام و برادری بیشتر در بین مذاهب اسلامی دانست و تصریح کرد: ملت ایران اسلامی صرف نظر از آیین، عقاید و سلایق مختلف، حول محور وحدت آفرین ولایت فقیه گرد هم جمع شده اند و تا زمانی که فرمایشات رهبری را چراغ راه خود قرار دهند هیچ گاه دچار اختلاف و چند گروهی نخواهند شد.

وی اضافه کرد: نامگذاری ایام ولادت پیامبر اکرم(ص) توسط امام راحل به عنوان هفته وحدت مبنایی برای وحدت اسلامی در همه زمان ها و برای تمامی مسلمین جهان بوده و پیروان مکتب رسول الله باید با الگوپذیری از سیره و اندیشه آن حضرت، تلاش کنند تا ضربه مهلکی بر پیکره دشمنان وحدت اسلامی وارد کنند.