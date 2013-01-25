ترکیب استقلال و پرسپولیس اعلام شد/ فرهاد مجیدی روی نیمکت!

به گزارش خبرنگار مهر، تیم فوتبال استقلال درحالی میزبان این بازی است که امیر قلعه‌نویی برای این دیدار از تمام نفرات خود در این مسابقه مهم سود می‌‍برد. استقلالی‌ها با ترکیب سیدمهدی رحمتی، پژمان منتظری، امیرحسین صادقی، خسرو حیدری، علی حمودی، حسن اشجاری، عباس محمدرضایی، جواد نکونام، مجتبی جباری، آرش برهانی و فرزاد حاتمی در این بازی به میدان می‌روند.

همچنین فرهاد مجیدی بازیکنان شماره هفت استقلال با تشخیص قلعه‌نویی از ابتدای بازی به میدان نمی‌‍رود و اگر مشکل خاصی پیش نیاید در جریان بازی آبی‌پوشان را همراهی خواهد کرد.

از سوی دیگر تیم فوتبال پرسپولیس نیز با نیلسون، رضا نورمحمدی، سیدجلال حسینی، مهرداد پولادی، حسین ماهینی، مارکو پروویچ، محمد نوری، رضا حقیقی، مهدی مهدوی کیا، غلامرضا رضایی و کریم انصاریفرد برابر استقلال به میدان خواهد رفت.

فهرست کامل بازیکنان دو تیم برای دیدار امروز به شرح زیر است:

استقلال:

بازیکنان اصلی: سیدمهدی رحمتی، پژمان منتظری، امیرحسین صادقی، خسرو حیدری، علی حمودی، حسن اشجاری، عباس محمدرضایی، جواد نکونام، مجتبی جباری، آرش برهانی و فرزاد حاتمی

نفرات ذخیره: سیدحسین حسینی، فرهاد مجیدی، جی لوید ساموئل، ویسنته آرزه، ایمان موسوی، سیاوش اکبرپور و حنیف عمران‌زاده

پرسپولیس:

بازیکنان اصلی: نیلسون کوریا، رضا نورمحمدی، سیدجلال حسینی، مهرداد پولادی، حسین ماهینی، مارکو پروویچ، محمد نوری، رضا حقیقی، مهدی مهدوی‌کیا، غلامرضا رضایی و کریم انصاریفرد

نفرات ذخیره: محمد قاضی، عادل کلاه‌کج، محسن بنگر، محمدرضا خانزاده، امیرحسین فشنگچی، رضا محمدی و هادی نوروزی