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۶ بهمن ۱۳۹۱، ۱۴:۰۲

حجت الاسلام محدثی:

اختلاف اندازی شیعه و سنی از برنامه های دشمن است

اختلاف اندازی شیعه و سنی از برنامه های دشمن است

تایباد - خبرگزاری مهر: امام جمعه تایباد گفت: یکی از برنامه هایی که دشمنان در سر دارند اختلاف میان شیعه و سنی است.

به گزارش خبرنگار مهر، حجت الاسلام محمد محدثی در نماز باشکوه این هفته تایباد در جمع نمازگزاران اظهار کرد: یکی از توصیه های دین مبین اسلام دعوت به وحدت میان افراد جامعه است.

امام جمعه تایباد افزود: این مسئله در قرآن نیز توصیه شده است و اختلاف اندازی میان شیعه و سنی از برنامه های دشمن است.

حجت الاسلام محدثی بیان کرد: قناعت از خصلتهای پیامبر اکرم(ص) بود و در این خصوص تاکیدات بسیاری ایشان داشتند.

وی با اشاره به دیگر فضیلت های اخلاقی پیامبر اکرم(ص) اظهار کرد: صبر، شکیبایی، شکر گذاری و شجاعت نمونه های بارزی از صفات پیامبر اعظم بود که باید در زندگیمان از ایشان بهره اخلاقی ببریم.

امام جمعه تایباد تصریح کرد: اکثر دعواها، کشتارها، دشمنی ها و تهمت ها بدلیل این است که مردم قناعت ندارند.

حجت الاسلام محدثی اظهار کرد: تمام علمای اهل تشیع بر احترام علمای اهل سنت تاکید دارند.
 

کد مطلب 1799834

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