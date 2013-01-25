رحمتی سوژه اول هواداران استقلال/ اقدام شایسته شبکه سه در پوشش دربی

به گزارش خبرنگار مهر از ورزشگاه آزادی، دیدار تیم های فوتبال استقلال و پرسپولیس در هفته بیست و سوم رقابت های لیگ برتر از ساعت 15 امروز جمعه به قضاوت محسن قهرمانی در ورزشگاه آزادی تهران برگزار خواهد شد. حواشی قبل از آغاز این دیدار را در زیر می خوانید:

* سیدمهدی رحمتی دروازه‌بان تیم استقلال ساعت 14 وارد زمین چمن ورزشگاه شد و به شدت از سوی تماشاگران این تیم مورد تشویق قرار گرفت. استقلالی‌ها که با شعار "مهدی آسیایی همینه همینه" دروازه‌بان تیم خود را تشویق کردند. وی هم به سمت تماشاگران رفت و تشویق‌های آنها پاسخ داد.

* رحمتی برای گرم کردن به همراه سیدحسین حسینی دروازه‌بان دوم استقلال و حمید بابازاده وارد زمین شد.

* لحظاتی بعد نیلسون به همراه رضا محمدی دروازه‌بان دوم و سعید عزیزبان مربی دروازه‌بان‌های پرسپولیس به زمین آمده و مورد تشویق علاقمندان این تیم قرار گرفتند.

* استقلالی‌ها ساعت 14:04 دقیقه و بازیکنان پرسپولیس هم ساعت 14:07 دقیقه وارد زمین شدند.

* با حضور پرتعداد دوربین های تلویزیونی، بازار مصاحبه با بازیکنان و اعضای کادر فنی گرم بود.

* مسئولان ورزش شبکه سوم سیما در اقدامی نوآورانه استودیو برنامه فوتبال برتر را به ورزشگاه آزادی منتقل کرده بودند و با حضور فرانکو باره سی، حمید استیلی ، هادی طباطبایی و امیرحاج رضایی به پوشش این بازی پرداختند. این برای نخستین بار است که شبکه سوم سیما چنین اقدام شایسته ای را انجام داده است.