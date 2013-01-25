رزمایش پیامبراعظم (ص) در بشاگرد برگزار شد

فرمانده ناحیه مقاومت سپاه شهرستان بشاگرد در گفتگو با خبرنگار مهر با بیان اینکه این رزمایش با حضور بسیجیان شهرستان بشاگرد در این شهرستان آغاز شده است هدف از برگزاری این رزمایش را اجرای کارهای فرهنگی ورزمی در کنار هم و بالا بردن توان رزمی و آمادگی دفاعی نیروی های بسیجی عنوان کرد.

سرگرد علی پهلوانی اضافه کرد: انجام عملیات بازپس گیری، سلاح شناسی، رزم انفرادی، تاکتیک های گروهی، نا آرامی و دفاع از کوی و برزن، برگزاری حلقه های صالحین و برگزاری صبحگاه مشترک از جمله برنامه های این رزمایش است.

وی مدت این رزمایش را دو روز عنوان کرد.