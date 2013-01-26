تصمیم برای اجرای مرحله دوم هدفمندی یارانه ها به دولت بعدی محول شود

حجت الاسلام علی اکبر اکرمی امام جمعه سراب در گفتگو با خبرنگار مهر با اشاره به نارضایتی از روند صعودی قیمت ها در جامعه اظهار کرد: هرج و مرج و افزایش نارضایتی عمومی و سخت شدن معیشت خانواده ها به خصوص طبقه پایین و متوسط کشور از تبعات اجرای این مرحله خواهد بود.

حجت الاسلام اکرمی تصریح کرد: اجرای این قانون و کمک های دولتی ها به خصوص در آستانه انتخابات بیشتر جنبه تبلیغاتی خواهد داشت تا جنبه خدمت به مردم شریف ایران اسلامی پس باید برای اجرای صحیح این مقوله چاره اندیشی مناسبی صورت گیرد.

امام جمعه سراب پیشنهاد کرد: تصمیم گیری برای اجرای این مرحله از قانون هدفمندی یارانه ها به دولت بعدی محول شود.

وی از دلایل این پیشنهاد را بررسی دقیق و کارشناسی موضوع به خصوص در مناظرات انتخاباتی عنوان و افزود: در این صورت است که می توان به کاهش هزینه های منفی ناشی از اجرای این طرح امیدوار بود.

