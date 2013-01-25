دشمن خواهان اختلاف اندیشه ها/ سخنان رهبری مبنای وحدت اسلامی

به گزارش خبرنگار مهر، حجت الاسلام محمد حسین مختاری در سخنرانی پیش از خطبه نماز جمعه مرکز مازندران، اسلام را دینی منطبق با منطق و استدلال معرفی کرد و افزود: مخاطب اسلام فطرت انسان بوده، اگر تعصبات بخواهد حجابی باشد برای تفسیر درک آیات قرآن اینگونه تحلیل ها به دور از عقلانیت است.

وی افزود: سلاح های مورد استفاده تروریست ها درقطر و سوریه ساخت اسرائیل است، اسرائیلی ها پشت صحنه درگیری های خونبار سوریه نقش آفرینند.



وی با اشاره به اینکه متد آمریکا در جنگ کشورهای منطقه بر مبنای یوگسلاوی است، تصریح کرد: تروریست های آمریکا در یوگسلاوی تعلیم می بینند و در کشورهای منطقه پیاده می کنند.



مختاری، منویات رهبری را که مبنای وحدت بین مسلمان جهان است را فصل الخطاب قرار داد و یادآور شد: منویات رهبری که مبنای تحقق وحدت در جامعه اسلامی است باید مورد اهتمام قرار گیرد. اظهار داشت: مسلمانان باید با هوشیاری جلوی تفرقه های داخلی که دشمن برای جدایی بین مسلمانان ایجاد کرده است را بگیرند.



وی ادامه داد: خداوند در قرآن تاکید کرد که امت پیامبر از تفرقه و ایجاد شکاف در میان خود اجتناب کنند، اگر اختلاف در بین مسلمانان دامن زده شود دچار عذاب الهی می شوند.



این استاد حوزه و دانشگاه با بیان اینکه قدرت های استعماری بزرگ به دنبال اختلاف و تفرقه به لحاظ عملی و نظری در بین مسلمانان هستند، تصریح کرد: در حال حاضر شاهد ایجاد تفرقه در بلاد اسلامی همچون سوریه، لبنان، عراق و افغانستان و سایر کشورهای اسلامی هستیم.



مختاری، ضدیت دشمن با اصل اسلام را جلوگیری از اشاعه فرهنگ دینی شیعی در میان مردم جهان دانست و گفت: دشمن در صدد احیا ضدیت با حاکمیت اسلام است.



وی با اشاره به اینکه دشمن با ایجاد فتنه و فاصله در بین مسلمانان به دنبال دست یابی به اهداف ضد دینی خود است، بیان داشت: دشمن، دین اسلام را مذهبی خشن و مخرب در میان دیگر پیروان ادیان دانست که بعد از حادثه 11 سپتامبر آنها توانستند با استفاده از همه امکانات، اسلام را انعطاف ناپذیر معرفی کنند.



مختاری اضافه کرد: تئوری دشمن به منظور اسلام هراسی بوده چون شاهد گرایش غربی ها به دین اسلام است.



عضو مجمع جهانی تقرب مذاهب اسلامی با بیان اینکه آمریکا و انگلیس متخصص ایجاد تفرقه در میان مسلمانان جهان محسوب می شوند، خاطر نشان کرد: وقتی جوانان مسلمان پادگان های انگلیسی خواستار احداث مسجد و برپایی نماز جماعت شدند دولتمردان انگلیسی امام جماعتی را برای مسلمانان انتخاب کردند که رویکرد وهابی گرایی دارند.



وی ادامه داد: دشمن در راستای خدشه دار کردن مذهبی شیعه است تا جوانان مسلمان را به بیراهه بکشانند و برای اینکار خود دین الهی را ساخته و پرداخته دست بشر معرفی کرد تا به مقاصد شوم خود برسد.



مختاری، جنگ کنونی دشمن در مقابل مسلمانان را از نوع نرم دانست و یادآور شد: در جنگ نرم ذهن، عقیده و باورهای مردم تسخیر می شود.



وی با اشاره به اینکه دشمن در مراکز علمی برای ایجاد اختلاف بین مسلمانان جهان کار می کند، گفت: دشمن در اجرای جنگ نرم صبورانه کار می کند چون می داند فعالیت های فرهنگی زمانبر ولی اثر گذار است.



این استاد حوزه و دانشگاه بر لزوم تعامل بین شیعه و سنی تاکید کرد و ادامه داد: بنا به تاکید رهبری با وجود این هجمه های فرهنگی دشمن در راستای دین زدایی، تقرب بین مذاهب از لحاظ عملی و نظری بیش از پیش باید مورد اهتمام قرار گیرد.



وی از برپایی کنفرانس وحدت ملی در هفته آینده در کشور خبرداد و اظهار داشت: در سه روز نخست هفته جاری تهران میزبان بیش از 300 میهمان خارجی ذی نفوذ در کشور است تا در تعامل صمیمانه به نتایج مثبتی دست یابد که به بیرون از مرزهای کشور انتقال یابد.



این مسئول، بحث هفته وحدت را مبارزه ای علیه توطئه قدرت های استعماری و خنثی کردن طرح های استکبار جهانی دانست و افزود: برخی جریان ها تفسیر نابخردانه ای از اهل تسنن دارند که اینگونه فعالیت ها باعث ایجاد تفرقه دربین مسلمانان جهان است.



وی، وهابیت و صلفی گرایی را جریان فکری ساکن در کشورهای اسلامی عنوان کرد و ادامه داد: اینگونه جریان های فکری غیر دینی مردم جهان را به خاک و خون می کشد.



