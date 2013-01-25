آیت الله واعظ زاده خراسانی برای تقویت تقریب مذاهب پنج پیشنهاد داد

به گزارش خبرنگار مهر، آیت الله محمد واعظ زاده خراسانی ظهر جمعه در کنار مرقد منور ثامن الحجج(ع) در میان زائران و مجاوران اظهار کرد: ما در بحث هفته وحدت می گوییم تقریب مذاهب و تقریب یعنی نزدیک شدن مذاهب به یکدیگر چون به هر حال هر کدام از مذاهب تفکرات و عقاید خودشان را دارند.

عضو مجمع جهانی تقریب مذاهب اسلامی افزود: به منظور تقریب هر چه بیشتر مذاهب و فرقه های اسلامی پنچ پیشنهاد برگرفته از تجریات و آموزه های اسلامی دارم که بیان می کنم.

آیت الله واعظ زاده خراسانی تصریح کرد: راه نخست این است که علماء و پیروان مذاهب مختلف اسلامی نسبت به مذاهب یکدیگر آشنایی کاملی پیدا کنند.

وی افزود: راه دوم مراجعه کردن علماء هر یک از مذاهب به کتاب ها و منابع معتبر دیگر فرقه ها و مذاهب اسلامی است.

نخستین دبیر کل مجمع جهانی تقویت مذاهب اسلامی با اشاره به پیشنهاد سوم بیان کرد: عالمان دینی هر کدام از مذاهب و فرقه های اسلامی به جای تاکید بر مسائل اختلافی و تکیه بر مسائل و مشکلات بر نقاط مشترک تکیه کنند.

آیت الله واعظ زاده خراسانی افزود: نحوه و میزان رابطه حضرت علی(ع) با خلفای اهل سنت باید بیان شود تا بدینوسیله شناختی ما بین ائمه اهل سنت و ائمه شیعیان به دست آید.

وی بیان کرد: اینکه می گویم علی(ع) 25 سال خانه نشینی کرد صحیح نیست بلکه بر عکس این مسئله صدق می کند و رابطه بسیار زیادی در زمان خلیفه دوم اهل سنت با حضرت علی(ع) وجود داشته است.

بنیانگذار و موسس دانشگاه مذاهب اسلامی اظهار کرد: پیشنهاد پنجم بنده در واقع پیشنهاد آیت الله بروجردی است که بر همین مبنا باید بگویم ما در مرجعیت علمی خاندان پیامبر با علمای اهل سنت اختلاف خاصی نداریم و بر طبق حدیث ثقلین می توانیم با علمای اهل سنت گفتگو هایمان را پیش ببریم.