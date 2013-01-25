تا دقیقه 30 ؛ استقلال صفر - پرسپولیس صفر

به گزارش خبرنگار مهر، این دیدار با قضاوت محسن قهرمانی و در حضور یکصد هزار تماشاگر آغاز شد . دو تیم با ترکیب زیر به میدان رفتند:

استقلال:

بازیکنان اصلی: سیدمهدی رحمتی، پژمان منتظری، امیرحسین صادقی، خسرو حیدری، علی حمودی، حسن اشجاری، عباس محمدرضایی، جواد نکونام، مجتبی جباری، آرش برهانی و فرزاد حاتمی

نفرات ذخیره: سیدحسین حسینی، فرهاد مجیدی، جی لوید ساموئل، ویسنته آرزه، ایمان موسوی، سیاوش اکبرپور و حنیف عمران‌زاده

پرسپولیس:

بازیکنان اصلی: نیلسون کوریا، رضا نورمحمدی، سیدجلال حسینی، مهرداد پولادی، حسین ماهینی، مارکو پروویچ، محمد نوری، رضا حقیقی، مهدی مهدوی‌کیا، غلامرضا رضایی و کریم انصاریفرد

نفرات ذخیره: محمد قاضی، عادل کلاه‌کج، محسن بنگر، محمدرضا خانزاده، امیرحسین فشنگچی، رضا محمدی و هادی نوروزی