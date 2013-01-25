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۶ بهمن ۱۳۹۱، ۱۵:۲۹

دربی 76 /

تا دقیقه 30 ؛ استقلال صفر - پرسپولیس صفر

تا دقیقه 30 ؛ استقلال صفر - پرسپولیس صفر

هفتاد و ششمین دیدار تیم های فوتبال استقلال و پرسپولیس در هفته بیست و سوم دوازدهمین دوره رقابت های لیگ برتر از ساعت 15 امروز در ورزشگاه آزادی آغاز شد که جدال دو تیم تا دقیقه 30 با تساوی بدون گل در جریان است.

به گزارش خبرنگار مهر، این دیدار با قضاوت محسن قهرمانی و در حضور یکصد هزار تماشاگر آغاز شد . دو تیم با ترکیب زیر به میدان رفتند:

استقلال:
بازیکنان اصلی: سیدمهدی رحمتی، پژمان منتظری، امیرحسین صادقی، خسرو حیدری، علی حمودی، حسن اشجاری، عباس محمدرضایی، جواد نکونام، مجتبی جباری، آرش برهانی و فرزاد حاتمی
نفرات ذخیره: سیدحسین حسینی، فرهاد مجیدی، جی لوید ساموئل، ویسنته آرزه، ایمان موسوی، سیاوش اکبرپور و حنیف عمران‌زاده

پرسپولیس:
بازیکنان اصلی: نیلسون کوریا، رضا نورمحمدی، سیدجلال حسینی، مهرداد پولادی، حسین ماهینی، مارکو پروویچ، محمد نوری، رضا حقیقی، مهدی مهدوی‌کیا، غلامرضا رضایی و کریم انصاریفرد
نفرات ذخیره: محمد قاضی، عادل کلاه‌کج، محسن بنگر، محمدرضا خانزاده، امیرحسین فشنگچی، رضا محمدی و هادی نوروزی

کد مطلب 1799966

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