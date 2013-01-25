"بحران در سوریه"؛ پایانی بر انفعال رسانه ملی در قبال سوریه

به گزارش خبرنگار مهر، دو سال از شروع بحران سوریه گذشته و هنوز این سؤال اساسی که از همان ابتدا ذهن علاقمندان به پیگیری اخبار رویدادهای منطقه را به خود مشغول کرده بود، پاسخ چندان مستدلی از سوی رسانه ملی کشورمان نیافته است که آیا آنچه را در سوریه می‌گذرد می‌توان امتداد انقلاب‎های عربی منطقه تلقی کرد یا این یک توطئه جهانی برای ناامن کردن کشوری چون سوریه است؟

از ابتدا اخبار رسانه‎های منطقه و جهان حاکی از وقوع جنایتی بزرگ و قتل عامی وحشتناک به دست قوای حکومتی سوریه بود. رسانه‌های غربی و عربی با تمام قوا اخباری را درباره رفتار حکومت اسد با مخالفان پخش و مخابره کردند که تصورش هم سخت بود، چه رسد به باور آن.

اما این هجمه‎ رسانه‎ای وقتی با برخورد انفعالی و عدم پاسخ قاطع و پیگیر رسانه ملی مواجه شد، دروغ‎های بزرگ رسانه‏های خارجی پررنگ‌تر شدند و حتی باعث شد آنها در مقطعی با دروغ و اغراق و واژگون جلوه دادن حوادث، پیروز از میدان بازی رسانه‎ای خود که در حقیقت یک جنگ تمام عیار بود، خارج شوند.

اینچنین، رسانه‏ها در مدت کمتر از 3 ماه تعداد کشته‎های درگیری‎های سوریه را به 30 هزار نفر رساندند و مخاطبانشان این موهومات را باور کردند و این همان اتفاقی بود که دولت‌های غربی و برخی کشورهای عربی به دنبالش بودند.

اگرچه ثمره آتشی که این رسانه‏ها برافروختند به انتظار آنها که سقوط نظام سوریه و اسد بود جامه تحقق نپوشاند، اما سبب شد جنگ ادامه یافته و حالتی فرسایشی به خود بگیرد.

در این بین رسانه‏های فارسی‌زبان بیگانه هم درست همان مسیری را رفتند که شبکه‎های الجزیره و العربیه و... دنبال می‎کردند.

در این فاصله همچنان شاهد پخش برنامه‌های چندانی از رسانه ملی نبودیم، تا اینکه بالاخره بعد از چهار ماه رفته رفته رسانه ملی نیز واکنش محکم و قوی نشان داد تا شاهد حضور تحلیلگرانی چند جلوی دوربین رسانه ملی باشیم.

اینچنین حتی با وجود آغاز دیرهنگام این رسانه در پوشش اخبار سوریه، همین مختصر رویکرد توانست فهم عمومی جامعه را نسبت به اتفاقات سوریه تا اندازه‎ای بالا ببرد. اما این برآورنده همه انتظارها نبود.

مجموعه مستند "بحران در سوریه" که مدتی است از شبکه خبر پخش می‎شود آغازی امیدوارکننده از کاری است که با رویکرد درست و با برخورداری از استاندارد فرمی و محتوایی لازم برای چنین برنامه‎هایی در رسانه ملی شروع شده است. اگرچه زمان پخش نامناسب آن را تحت الشعاع قرار داده است که می‎تواند اصلاح شود.