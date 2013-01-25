جوانان مبارکه از نرخ بیکاری 2 رقمی بیکاری رنج می برند

به گزارش خبرنگار مهر، علی ایرانپور صبح جمعه در شورای اداری استان با انتقاد از اینکه با وجود 530 واحد صنعتی در مبارکه هنوز نرخ بیکاری در این منطقه دو رقمی است، اظهار داشت: راه اندازی شهرک‌های اول و دوم صنعتی مبارکه در مساحت‌های 94 و 98 هکتار و فعال شدن ناحیه صنعتی ده سرخ را ضامن ایجاد اشتغال در این شهرستان است.

وی افزود: پس از چندین سال پنج کارخانه در این منطقه راه اندازی شده و افرادی تنها به دلیل ایجاد ارزش افزوده این زمین‌ها را خریداری کرده‌اند.

نماینده مردم مبارکه در مجلس شورای اسلامی در ادامه با بیان اینکه ایجاد امنیت از مهم‌ترین مسائلی است که در قانون به آن اشاره شده است، تصریح کرد: شهر کرکوند فاقد یک پاسگاه انتظامی است.

وی بیان داشت: شهرستان مبارکه امکانات و تجهیزات لازم برای راه‌اندازی این پاسگاه را بر عهده می‌گیرد تا امنیت بیشتری در این شهر برقرار شود.

کاهش مسافت 27 کیلومتری اصفهان – مبارکه با ایجاد جاده ایرانکوه

ایرانپور در بخش دیگری از سخنان خود با اشاره به اینکه در حال حاضر 80 هزار وسیله نقلیه و یک هزار و 500 دستگاه اتوبوس به سمت مبارکه رفت و آمد دارند، گفت: شرکت‌هایی که خودرو های آنها در این منطقه تردد می‌کند باید برای ساخت این جاده‌ها مشارکت کنند.

وی تصریح کرد: راه اندازی جاده ایرانکوه از مهم‌ترین مسائلی است که راه و شهرسازی باید در این منطقه با جدیت دنبال کند چرا که مسافت بین اصفهان – مبارکه را 27 کیلومتر کاهش می دهد.