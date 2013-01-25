دربی هفتاد و ششم هم به تساوی انجامید/ میلیاردرهای دور از فوتبال!

به گزارش خبرنگار مهر، در این دیدار که از ساعت 15 امروز جمعه با حضور نزدیک به یکصد هزار تماشاگر به قضاوت محسن قهرمانی برگزار شد، دو تیم با نمایشی ضعیف و و دور از انتظار در پایان به تساوی بدون گل رضایت دادند تا نتیجه بازی رفت تکرار شود.

در این دیدار یحیی گل محمدی نیلسون کوریا، رضا نورمحمدی، سیدجلال حسینی، مهرداد پولادی، حسین ماهینی، مارکو پروویچ، محمد نوری، رضا حقیقی، مهدی مهدوی‌کیا،(60 عادل کلاه کج) غلامرضا رضایی(89 محمد قاضی) و کریم انصاریفرد(77) را به میدان فرستاد و امیر قلعه نویی نیز سیدمهدی رحمتی، پژمان منتظری، امیرحسین صادقی، خسرو حیدری، علی حمودی، حسن اشجاری(67 حنیف عمران زاده)، عباس محمدرضایی،(58 ساموئل) جواد نکونام، مجتبی جباری، آرش برهانی(فرهاد مجیدی( 71) و فرزاد حاتمی را به میدان فرستاد.

شاگردان یحیی گل محمدی که در غیاب علی کریمی به مصاف استقلال آمده بودند شروع خوبی داشتند و با در اختیار داشتن توپ در دقیقه 9 توسط مهدی مهدوی کیا مهیج ترین صحنه نیمه اول را خلق کردند. در این صحنه مهدوی کیا با عبور از چند بازیکن استقلال وارد محوطه جریمه شد اما زمانی که قصد داشت با پای چپ توپ را به سمت دروازه بزند، مهدی نوری توپ او را زد که به بازیکنان حریف برخورد کرد و راه به جایی نبرد.

بعد از این صحنه دو تیم بازی سردرگم و پراشتباهی را به نمایش گذاشتند که پاس های اشتباه بازیکنان نماد این بازی ضعیف بود. استقلالی ها در اواسط نیمه اول چند حمله نصف و نیمه را روی دروازه پرسپولیس پی ریزی کردند اما اعتماد به نفس خوب نیلسون و عملکرد بدون اشتباه او اجازه به خطر افتادن دروازه سرخ ها را نداد.

در دقایق پایانی نیمه اول بازهم پرسپولیس بیشتر از استقلال صاحب توپ بود و یک موقعیت نصف و نیمه هم روی دروازه حریف ایجاد کرد اما در مجموع همان یک حرکت مهدی مهدوی کیا که نشان دهند بلند شدن دود از کنده بود، تنها صحنه مهیج نیمه اول بود.

صحنه مشکوک نیمه اول به حرکت محمد نوری در دقیقه 42 درون محوطه جریمه استقلال برمی گشت که او با شارژ بازیکن استقلال سرنگون شد اما در حالی که پرسپولیسی ها اعتقاد به خطای پنالتی داشتند، محسن قهرمانی دستور ادامه بازی را داد. این صحنه یکبار دیگر روی رضا حقیقی تکرار شد که این بار قهرمانی به خاطر تمارض به وی کارت زرد نشان داد.

در نیمه دوم پرسپولیس تیم برتر میدان بود و تا دقیقه 75 چند بار روی دروازه استقلال حمله کرد اما عملا نتوانست دروازه سیدمهدی رحمتی را به طور جدی تهدید کند. با ورود فرهاد مجیدی به میدان استقلالی ها امیدوار بودند بتوانند در بیست دقیقه پایانی نمایش بهتری داشته باشند.

در دقیقه 79 دفع اشتباه نیلسون موقعیت مناسبی را برای فرهاد مجیدی ایجاد کرد تا در حالی که نیلسون از دروازه بیرون بود، نخستین گل بازی را به ثمر برساند اما ضربه آرام این بازیکن از کنار دروازه به بیرون رفت. یک دقیقه بعد شوت محمد نوری با فاصله ای اندک از کنار دروازه استقلال به بیرون رفت.