مراسمهای دهه فجر سیاسی نشود/ دشمن منتظر فرصت است

ولی الله اصغری در گفتگو با خبرنگار مهر اظهار داشت: دهه فجر امسال با سالهای قبل دارای تفاوت های عمده ای است که باید این ضرورتها مورد توجه مردم و مسئولان قرار گیرد.

وی افزود: در این زمینه ضروریست که به دلیل توطئه و فتنه های دشمنان و در پیش بودن انتخابات آتی، مراسمهای دهه مبارکه فجر و راهپیمایی یوم الله 22 بهمن در شهرستان بهارستان هر چه باشکوه تر برگزار شود.



این مسئول عنوان کرد: برغم امکانات ارتباطی و رسانه ای که در اختیار دشمنان نظام مقدس جمهوری اسلامی است، با رهبری مقام عظمای ولایت حضرت امام خامنه ای و برکت خون شهدای گرانقدر، دشمنان قادر به توقف حرکت نظام جمهوری اسلامی نبوده و چون گذشته در تمامی عرصه ها متحمل شکست خواهند شد.