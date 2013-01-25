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۶ بهمن ۱۳۹۱، ۱۶:۳۵

اصغری:

مراسمهای دهه فجر سیاسی نشود/ دشمن منتظر فرصت است

مراسمهای دهه فجر سیاسی نشود/ دشمن منتظر فرصت است

بهارستان - خبرگزاری مهر: معاون سیاسی و انتظامی فرماندار بهارستان با تاکید بر اینکه مراسمهای دهه فجر نباید سیاسی شود، گفت: در حال حاضر دشمن منتظر فرصت برای اجرای توطئه های خود است.

ولی الله اصغری در گفتگو با خبرنگار مهر اظهار داشت: دهه فجر امسال با سالهای قبل دارای تفاوت های عمده ای است که باید این ضرورتها مورد توجه مردم و مسئولان قرار گیرد.

وی افزود: در این زمینه ضروریست که به دلیل توطئه و فتنه های دشمنان و در پیش بودن انتخابات آتی، مراسمهای دهه مبارکه فجر و راهپیمایی یوم الله 22 بهمن در شهرستان بهارستان هر چه باشکوه تر برگزار شود.

این مسئول عنوان کرد: برغم امکانات ارتباطی و رسانه ای که در اختیار دشمنان نظام مقدس جمهوری اسلامی است، با رهبری مقام عظمای ولایت حضرت امام خامنه ای و برکت خون شهدای گرانقدر، دشمنان قادر به توقف حرکت نظام جمهوری اسلامی نبوده و چون گذشته در تمامی عرصه ها متحمل شکست خواهند شد.

کد مطلب 1800017

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