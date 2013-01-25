ملت ایران با تبعیت از رهبری به وحدتی مثال زدنی دست یافته است

به گزارش خبرنگار مهر، حجت الاسلام سیدمحمدحسن ابوترابی فرد در سخنان قبل از خطبه های نمازجمعه امروز شهرری افزود: استکبارجهانی برای از بین بردن وحدت ملت بین مسلمانان از همه توان سیاسی ،اقتصادی و فرهنگی خود استفاده می کند و مسلمانان در سایه آراستگی به علم و تزکیه نفس به سوی وحدت پیش می روند.

نماینده مردم تهران، ری، شمیرانات و اسلامشهر درمجلس شورای اسلامی گفت: برخی انسانها به ظاهر دارای علم هستند و راه را می شناسند ولی هوس ها آنان را از رسیدن به وحدت بازمی دارد.

وحدت کلمه، تمسک به قرآن، آموزه های دینی و ولایت فقیه بهترین راه مقابله با توطئه دشمنان است

وی ادامه داد: وحدت کلمه، تمسک به قرآن و تبعیت از آموزه های دینی و ولایت فقیه بهترین راه مقابله با توطئه دشمنان در شرایط کنونی است.

حجت الاسلام ابوترابی فرد بیان داشت: مسلمانان نباید اجازه دهند با ترفند دشمنان بین آنها تفرقه ایجاد شود و اختلاف بین آنها موجب بروز مشکلات عدیده برای آنها و رسیدن بدخواهان به مطامع شومشان شود.

وی افزود: قرآن برای مسلمانان و حتی غیر مسلمانان به عنوان معیار حرکت در همه امور است و اگر به آن تمسک کنیم و دستورات الهی را سرلوحه کار خود قرار دهیم می توانیم به جامعه اسلامی ایده آل رسیده و مشکلات خود را با موفقیت پشت سر بگذاریم.

همه باید برای تقویت وحدت در بخشهای مختلف جامعه تلاش کنیم

نائب رئیس مجلس شورای اسلامی یادآور شد: وحدت یکی از نعمت های الهی است که پس از انقلاب اسلامی در کشور ایران نمود پیدا کرده و همه باید برای تقویت آن در بخشهای مختلف جامعه تلاش کنیم.

وی عنوان کرد: خوشبختانه با پیروزی انقلاب اسلامی و رواج دین و اجکام اسلامی در جامعه آثار و برکات مذهبی در حیات فردی و اجتماعی دیده می شود که نمونه آن در هیچ کشوری نیست که باید قدردان آن باشیم و از آن صیانت کنیم.

امام جمعه موقت قزوین با اشاره به وقایع دوران انقلاب و رمز پیروزی بر رژیم ستمشاهی تصریح کرد: حضور کوبنده مردم با رهبری امام راحل توانست رژیم ستم شاهی را در هم شکند و بساط ظلم و جور را برچیند و تمسک به قرآن فروپاشی رژیم را تسریع کرد.

می توانیم با عقلانیت، اخلاق ، همبستگی و اقتصاد مقاومتی توطئه های دشمنان را خنثی کنیم

نائب رئیس مجلس شورای اسلامی با تأکید بر لزوم حاکمیت مدیریت مصرف و تولید درکشور گفت: امروز می توانیم با عقلانیت، اخلاق ، همبستگی و اقتصاد مقاومتی توطئه های دشمنان را خنثی کنیم.

وی افزود: کشور با داشتن نیروی انسانی توانمند، ذخایر عظیم معدنی و با وحدت و همدلی می تواند آینده ای درخشان داشته باشد.

هماهنگی قوا برای حل مشکلات کشور

نائب رئیس مجلس شورای اسلامی به ضرورت حفظ وحدت بین قوا نیز اشاره کرد و افزود: با وفاقی که بین نمایندگان مجلس و سایر قوای کشور وجود دارد، تلاش خواهیم کرد با حفظ وحدت نظام اسلامی با رهنمودهای مقام معظم رهبری و تبعیت از قانون با حل مشکلات کشور در مسیر توسعه و پیشرفت جامعه گام برداریم.

وی درادامه با اشاره به نقش حزب الله لبنان اظهار داشت: روزگاری این کشور به مرکز عیاشی برخی از سران کشورها تبدیل شده بود که با رهبری سید حسن نصرالله به نماد مقاومت علیه رژیم صهیونیستی تبدیل شده است.

تبعیت از رهبری موجب گذر از بحرانهاست

حجت الاسلام ابوترابی فرد افزود: در شرایط کنونی که توطئه های گوناگون، تحریم ها با اتحاد نامقدس غرب و شرق علیه ایران اسلامی شکل گرفته و با بروز فتنه همه دشمنان دست بدست هم دادند تا به نظام ما آسیب برسانند، با هوشیاری مردم و رهبری از این نقشه ها با سلامت عبور کرده ایم و به لطف الهی خواهیم توانست دشمن را نا امید کنیم.

وی با اشاره به بیداری اسلامی در منطقه اظهارداشت: وحدت امروز مردم عراق که برگرفته از انقلاب اسلامی است، موفقیت مردم لبنان در شکست دادن اسرائیل و وادار کردن این رژیم به پذیرش آتش بس، بیداری و مقاومت مردم غزه ناشی از تمسک به قرآن و آموزه های دینی است و وعده خداوند برای مظلومان محقق خواهد شد.