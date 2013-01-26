آغاز الکترونیکی شدن کرایه تاکسیها / دعوت از بانکهای کشور

میثم مظفر در گفتگو با خبرنگار مهر در پاسخ به اینکه چند سال است شهرداری بر روی سامانه پرداخت الکترونیکی کرایه تاکسی کار می کند آیا نتیجه ای هم داشته است گفت: نتیجه این تحقیقات و مطالعات منجر به ایجاد سامانه پرداخت الکترونیکی کرایه تاکسی ها شده است و هم اکنون با مشارکت و سرمایه گذاری بانک شهر تا هفته آینده این سامانه بر روی 100 تاکسی تهران نصب می شود.

وی افزود: این سامانه همانند سامانه های اتوبوس می تواند از طریق کارتهای الکترونیکی بلیط مترو کرایه مسافران را دریافت کرده و به بانک اطلاعاتی (بانک شهر) منتقل کند.

از مظفر سوال شد این اقدام شما به نوعی موجب می شود تا شهرداری یا بانک آمار درآمد تاکسیران را داشته باشد و شاید راننده تاکسی به این کار راضی نباشد که پاسخ داد: طرح پایلوت ما برای همین منظور است تا این 100 تاکسی تمامی نقاط ضعف و قوت طرح را برای ما مشخص کنند. البته ناگفته نماند که برای اجرای این طرح نیاز به مشارکت و سرمایه گذاری بانکهای عامل داریم. که بانکها هم باید ببینند این طرح بزرگ توجیه اقتصادی برای آنها دارد یا خیر ولی در کل اجرای این طرح می تواند بسیار برای شهروندان تهرانی مفید و به صرفه باشد.

رئیس سازمان تاکسیرانی تهران اظهار داشت: این طرح موجب پرداخت کرایه ها، مدیریت بهینه تاکسیرانان بر درآمد خود، مدیریت منابع انسانی و رصد فعالیتهای حمل و نقلی در راستای تکریم تاکسیران و مسافر، کاهش هزینه های ناوگان و در نهایت رضایت مندی جامعه می شود.