به گزارش خبرنگار مهر، استقلال و پرسپولیس در شرایطی به مصاف هم رفتند که تیم تحت حمایت یحیی گل محمدی پس از پشت سر گذاشتن بحران های پرتعداد در رقابت های جام حذفی به آرامش نسبی رسیده بود اما در لیگ برتر همچنان نوساناتش ادامه داشت. با این حال طبق قوانین نانوشته فوتبال، پرسپولیس باید دربی هفتاد و شش را به استقلال واگذار می کرد.

شرایط شاگردان امیر قلعه نویی در جدول رده بندی به گونه ای بود که آنها از نظر روحی و روانی شرایط برتری نسبت به پرسپولیس داشتند و با توجه به مهره های تاثیرگذاری که در ترکیب آبی پوشان بود، انتظار می رفت استقلال بتواند در دربی هفتاد و شش با ارائه فوتبالی برتر سه امتیاز را از آن خود کند تا طبق گفته امیرقلعه نویی این تیم رفته رفته به بلوغ تاکتیکی نزدیک شود و در لیگ قهرمانان آسیا به اوج برسد.

اما قلعه نویی که طبق آمار در دربی تا به حال نتیجه را به پرسپولیس واگذار نکرده است، بیش از آنکه به ارائه فوتبالی هجومی و تماشاگر پسند فکر کند، بیشتر به دنبال این بود که تیمش نبازد و رکوردش حفظ شود. از اظهار نظر او پس از بازی مشخص است که او تساوی را بهترین نتیجه برای تیمش می داند.

سرمربی استقلال که تیمش یکی از ضعیف ترین بازی های فصل دوازدهم را به نمایش گذاشت در اولین جمله ای که بعد از بازی بر زبان آورد از محسن قهرمانی داور این مسابقه تشکر کرد. او اعتقاد داشت قضاوت قهرمانی بی نقص بوده است. در حالی که برخی کارشناسان داوری گرفتن حداقل یک پنالتی برای پرسپولیس را تایید کردند.

با این حال استقلال که باید با توجه به داشته هایش فوتبالی تماشاگر پسند و قابل قبول را به نمایش می گذاشت، با تفکرات سرمربی اش یکی از ضعیف ترین بازی هایش را به نمایش گذاشت و با "ترسو" بازی کردن، زیبایی های دربی را به حداقل رساند. هر چند که در این بی کیفیت بودن دربی پرسپولیس هم مقصر است، اما تقصیر اصلی بر گردن امیر قلعه نویی و تیمش است که عنوان صدرنشین لیگ برتر را یدک می کشند و می خواهند در لیگ قهرمانان آسیا هم مدعی باشند.

استقلال که کلکسیونی از بهترین بازیکنان فوتبال ایران را - مثل پرسپولیس - در اختیار دارد، با نمایشی که در دربی داشت همه را نگران رقابت های این تیم در لیگ قهرمانان آسیا کرد و این سوال را به ذهن آورد که آیا امیر قلعه نویی می تواند از پس تفکرات مربیان خارجی بر بیاید یا بازهم قافیه را به رقیبان خارج از ایران واگذار خواهد کرد. آنچه از تفکرات قلعه نویی در قالب نمایش استقلال در دربی دیدیدم این نگرانی ها را افزایش می دهد.