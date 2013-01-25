650 برنامه فرهنگی و هنری دهه فجر در رفسنجان برگزار می شود

محمد علی شایگان فر در گفتگو با خبرنگار مهر اظهار داشت: با توجه به اهمیت حضور گسترده مردم در برنامه ها گفت: 496 جشن ویژه سالگرد پیروزی انقلاب در مساجد و مدارس و دانشگاه های شهرستان تدارک دیده شده است.

وی از حضور 19 کمیته مختلف فرهنگی و هنری و ورزشی در این ایام خبر داد و افزود: ویژه برنامه اولین روز دهه فجر که هم زمان با ورود تاریخی امام خمینی (ره) به میهن اسلامی انجام می شود، صبح روز پنج شنبه 12 بهمن در میدان ابراهیم برگزار می شود که با رژه موتوری و دوچرخه سواری از میدان آزادی از سوی کمیته ورزش و جوانان همراه خواهد بود.

رئیس شورای هماهنگی تبلیغات اسلامی رفسنجان تصریح کرد: برگزاری جشن میلاد پیامبر اکرم (ص) هم زمان با ایام دهه فجر از سوی کمیته مساجد و هیئت های مذهبی در چهار حسینیه از برنامه های جانبی این ستاد است.

وی سرکشی از زایشگاه رفسنجان به منظور تجلیل از فرزندان متولد شده در 12 بهمن ، از سوی کمیته زنان و خانواده از ویژه برنامه های دیگر این روز عنوان کرد.

شایگان فر برگزاری برنامه ویژه کمیته قرآن را در 15 بهمن از برنامه های مهم دهه فجر عنوان کرد و گفت: محفل انس با قرآن با حضور استاد بهرام پور و قاری بین المللی دکتر سعیدیان در این روز، در مسجد جامع برگزار می شود.

مردم محور اصلی جشنها هستند

رییس ستاد دهه فجر در بخشی از سخنان خود با اعلام خبر برگزاری سی و یکمین جشنواره فیلم فجر به عنوان بزرگ ترین رخداد فرهنگی کشور در رفسنجان اظهار داشت: با توجه به امتیازات عمارت امین و اقدامات رییس سینمایی کشور و دبیر برگزاری جشنواره و مدیر کل ارشاد کرمان و تلاش ها و پیگیری های فرماندار رفسنجان، امتیاز پخش این فیلم ها در دو سالن سینمای عمارت امین هم زمان با 9 استان کشور برای عموم فراهم شده است.

وی برنامه های جشنواره را بسیار متنوع عنوان کرد و گفت: با توجه به تأثیر ذوق و سلیقه مردم در تولید محصولات، امیدواریم این برنامه ها که حاصل تلاش یکساله سینماگران کشور است، با استقبال خوبی برگزار شود.

شایگان فر حضور هنرمندان مؤثر سینما و نشست های ویژه علاقمندان سینما را از دیگر برنامه های جشنواره فجر در رفسنجان اعلام کرد و گفت: ستاد ویژه این جشنواره به ریاست فرمانداری رفسنجان تشکیل شده است که اداره فرهنگ و ارشاد اسلامی دبیر اجرایی آن است و اجرای برنامه ها در عمارت امین بر عهده مدیر سینما خواهد بود که در ایام 14 الی 24 بهمن ماه با نمایش 27 فیلم مختلف پذیرای علاقمندان خواهد بود.

وی اوج فعالیت های دهه فجر را در روز 22 بهمن عنوان کرد و گفت: مهم ترین نقش را در این روز امت حزب ا... و مردم شهید پرور به عهده دارند که با حضور حداکثری خود، تجدید میثاقی دوباره بین آنان و ولایت فقیه و انقلاب اسلامی صورت می گیرد.

تحول در جشنهای دهه فجر

رئیس شورای هماهنگی تبلیغات اسلامی برگزاری طرح تبسم خدا برای اولین بار در رفسنجان را از برنامه های ویژه این روز اعلام کرد و ادامه داد: برگزاری جشن میلاد سرداران و شهدای رفسنجان برای اولین بار در کشور در مصلای امام خامنه ای با هدف ایجاد نشاط و شادابی و سرزندگی با رعایت کامل مسائل شرعی از ویژه برنامه های روز پیروزی انقلاب اسلامی است که از سوی کانون شهید عبداللهی برگزار می شود.

شایگان فر افزود: ساخت 300 دقیقه برنامه رادیویی و 500 دقیقه گزارش کمیته ها و انعکاس آن، افتتاح بیش از 50 طرح عمرانی در سطح شهرستان و افتتاح پنج واحد مسکونی برای افراد تحت پوشش کمیته امداد امام (ره) از مجموع 80 واحد و ارائه خدمات رایگان چهار مرکز فیزیوتراپی از سوی کمیته همیاری را از برنامه های دیگر ستاد دهه فجر در شهرستان اعلام کرد.

گلباران قبور مطهر شهدا در روز 19 بهمن هم زمان با سراسر کشور و دیدار با خانواده شهدا و ایثارگر از سوی کمیته ایثارگران، برگزاری مراسم «10 شب، 10 کرسی تلاوت» با حضور قاریان مطرح شهرستان، برپایی شب شعر انقلاب از سوی کمیته هنری و طرح گفتمان انقلاب در رده دانش آموزی و فرهنگیان و هم چنین برگزاری مسابقه نقاشی ویژه فرزندان کارگر در روز 17 بهمن از برنامه های دیگری بود که رییس ستاد دهه فجر در مورد برگزاری آنان برای خبرنگاران توضیحاتی ارائه داد.