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۶ بهمن ۱۳۹۱، ۱۹:۲۰

امروز؛

تیم داماش هجومی بازی کرد

تیم داماش هجومی بازی کرد

رشت - خبرگزاری مهر: سرمربی تیم فوتبال مس کرمان گفت: تیم داماش برای جبران گل خورده در دقایق اولیه، هجومی بازی کرد.

به گزارش خبرنگار مهر، لوکا بوناچیچ عصر جمعه در پایان دیدار تیم های فوتبال داماش گیلان و مس کرمان افزود: بازیکنان تیم مس در این دیدار به خوبی توانستند بازی را تحت کنترل خود داشته و در نهایت نیز به پیروزی رسیدند.

وی اظهار داشت: با توجه به اینکه تیم مس در همان دقایق اولیه به گل برتری رسید و در ادامه بازی تیم داماش برای جبران گل خورده هجومی بازی کرد.

سرمربی تیم فوتبال مس کرمان گفت: با این وجود بازیکنان موفق شدند جلوی هجوم های تیم میزبان را بگیرند و در نهایت یک پیروزی با ارزش خارج از خانه را کسب کنند.

وی یادآورشد: تیم مس روی نقاط قوت و ضعف تیم داماش به خوبی کار کرده بود و خوشبختانه بازیکنان هم توانستند دستورات کادر فنی را به نحو احسن در زمین بازی پیاده نمایند.

تیم های فوتبال داماش گیلان و مس کرمان در هفته بیست و سوم از رقابت های فوتبال لیگ برتر باشگاه های کشور عصر امروز جمعه در ورزشگاه شهید عضدی شهر رشت به مصاف هم رفتند که در نهایت، تیم فوتبال مس کرمان موفق شد با نتیجه یک بر صفر میزبان خود را شکست دهد.

کد مطلب 1800095

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