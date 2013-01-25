تفاهم نامه همکاری میان پارک علم و فناوری و جهاد کشاورزی لرستان منعقد شد

به گزارش خبرنگار مهر، مجید یاراحمدی عصر جمعه در جریان مبادله تفاهم نامه همکاری پارک علم و فناوری و جهاد کشاورزی استان لرستان به خبرنگاران گفت: با توجه به پتانسیل بالای لرستان از نظر آب و هوایی، ظرفیتهای بی بدیل کشاورزی و وجود فارغ التحصیلان بسیار در این زمینه این ضرورت احساس می شود که برای ایجاد اشتغال پایدار و توسعه مبتنی بر دانش ارتباطی دوسویه بین جهاد کشاورزی و پارک علم و فناوری برقرار شود.

مسئول پارک علم و فناوری استان لرستان با بیان اینکه در این راستا تفاهم نامه ای پنج ماده ای با سازمان جهاد کشاورزان و این پارک منعقد شده است، افزود: شبکه سازی در راستای ارتقا، سازماندهی، توسعه، هماهنگی و همچنین بهره مندی از توانمندیهای پارک در حمایت از شرکتهای دانش بنیان و دانش محور در بخش کشاورزی از جمله اهداف انعقاد این تفاهم نامه بوده است.

یاراحمدی برگزاری همایشها، سمینارها، کارگاه های آموزشی، بهره گیری از تمامی پتانسیل های علمی و آزمایشگاهی برای توسعه مبتنی بر دانش تولیدات بخش کشاورزی از جمله محورهای همکاری پارک علم و فناوری لرستان و سازمان جهاد کشاورزی عنوان کرد.

وی همچنین فراهم کردن زمینه های مورد نیاز شرکتهای فعال در حوزه کشاورزی، ارائه خدمات بازاریابی، حمایت برای انجام تحقیقات کاربردی و پایان نامه ای و برخورداری از حمایتهای مالی و فکری را از تعهدات سازمان جهاد کشاورزی عنوان کرد.