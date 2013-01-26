چهارمین جشنواره سرودهای انقلابی در لرستان برگزار می شود

محمد تقی کائیدی در گفتگو با خبرنگار مهر اظهار داشت: همزمان با فرا رسیدن دهه فجر چهارمین جشنواره سرودهای انقلابی در استان لرستان برگزار می شود.

وی با اشاره برنامه های کانون پرورش فکری کودکان و نوجوانان استان لرستان در دهه فجر سال جاری بیان داشت: پرواز بادکنک ها، مشاعره اشعار ولایی، برگزاری مسابقه فرهنگی هنری در مساجد استان، غبار روبی گلزار شهدا از جمله برنامه های کانون پروش فکری کودکان و نوجوانان لرستان است.

مدیرکانون پرورش فکری کودکان و نوجوانان استان لرستان همچنین برگزاری جشن انقلاب در همه مراکز کانونهای لرستان، معرفی کتاب های انقلاب، نمایش عروسکی با موضوع پیروزی انقلاب اسلامی، ایستگاه نقاشی با موضوع ورود امام (ره) را از دیگر برنامه های این نهاد در طول ایام دهه فجر برشمرد.

کائیدی با اشاره به برگزاری ایستگاههای نقاشی و ادبی در روستاهای سطح استان لرستان در ایام دهه فجر افزود: برپایی نمایشگاه آثار هنری درمراکزخرم آباد، کتاب سازی انقلاب درمرکز شماره سه شهرستان بروجرد، ایستگاه سفال گری ونقاشی در شهرستان کوهدشت، ایستگاه شعارهای انقلابی با عنوان"کودکان دیروز امیدهای امروز" در شهرستان الشتر و ... از دیگر برنامه های کانون پرورش فکری کودکان و نوجوانان استان لرستان در دهه فجر سال جاری است.