217 پروژه مخابراتی در لرستان به بهره برداری می رسد

مسیب قبادیان در گفتگو با خبرنگار مهر اظهار داشت: همزمان با فرا رسیدن ایام دهه فجر 217 پروژه مخابراتی در سطح استان لرستان به بهره برداری می رسد.
وی با اشاره به اعتبار هزینه شده برای بهره برداری از این تعداد پروژه مخابراتی در لرستان گفت: در مجموع بیش از 128 میلیارد ریال برای بهره برداری از این تعداد پروژه صرف شده است.
مدیرعامل شرکت مخابرات استان لرستان پورتهای پرسرعت دیتا، تجهیزات فیبر نوری، اجرای فیبر نوری، شبکه کابل، سایتهای GSM-WLL، سایتهای DECKT، نصب و راهاندازی BSC، سایتهای تلفن همراه و... از جمله این پروژهها برشمرد.
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