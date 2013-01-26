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۷ بهمن ۱۳۹۱، ۱۱:۵۲

سلیمان‌پور با مهر مطرح کرد:

لزوم راه‌اندازی اداره ورزش‌وجوانان در نصیرشهر/ تنها 2سالن ورزشی فعال است

لزوم راه‌اندازی اداره ورزش‌وجوانان در نصیرشهر/ تنها 2سالن ورزشی فعال است

رباط کریم - خبرگزاری مهر: فرماندار شهرستان رباط کریم با اشاره به اینکه نصیرشهر با جمعیت 30 هزار نفر فاقد اداره ورزش و جوانان است، از اتخاذ تمهیدات برای راه اندازی این اداره خبر داد.

بیژن سلیمان پور در گفتگو با خبرنگار مهر اظهار داشت: در حال حاضر نصیرشهر در شهرستان رباط کریم دارای 30 هزار نفر جمعیت است که بخشی اعظمی از این جمعیت را جوانان و نوجوانان تشکیل می دهند.

وی افزود: به منظور ساماندهی امور مربوط به جوانان و برگزاری برنامه های مختلف ورزشی، این شهر نیازمند اداره ورزش و جوانان مستقل است تا امور مربوطه به صورت منسجم پیگیری شود.

راه اندازی نمایندگی ورزش و جوانان در نصیرشهر

این مسئول عنوان کرد: طی هماهنگی های به عمل آمده با مدیرکل ورزش و جوانان استان تهران، طبق برنامه ریزی مقرر شده است که زمینه های راه اندازی و تاسیس این اداره در نصیرشهر فراهم شود.

سلیمان پور ادامه داد: هم اکنون نصیرشهر دارای ورزشکاران و قهرمانانی است که به طور قطع با راه اندازی این اداره، زمینه های حضور آنها در مسابقات ملی و بین المللی به وجود می آید.

تنها دو سالن ورزشی فعال است

فرماندار شهرستان رباط کریم یادآور شد: هم اکنون تنها دو سالن ورزشی در این شهر وجود دارد که به طور قطع پاسخگوی نیاز جوانان و نوجوانان نصیرشهری نیست و باید تعداد آنها افزایش یابد.

کد مطلب 1800122

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