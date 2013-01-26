به گزارش خبرنگار مهر، متن نامه رئیس اتحادیه دانشگاههای غیردولتی غیرانتفاعی به رئیس جمهور را در ادامه می خوانید:
" برادر گرامی جناب آقای دکتر محمود احمدی نژاد
رئیس محترم جمهور و رئیس شورای عالی انقلاب فرهنگی
احتراماٌ همانگونه که مستحضرید دانشگاهها و مؤسسههای آموزش عالی غیردولتی-غیرانتفاعی براساس آیین نامه مصوب شورای عالی انقلاب فرهنگی تأسیس و در حال حاضر بیش از 340 مرکز، برابر ضوابط وزارت محترم علوم، تحقیقات و فناوری و اساسنامه مصوب، مشغول به فعالیت هستند.
مزید استحضار، اکثریت مطلق هیأت مؤسس این دانشگاهها و مؤسسهها، اعضای هیأت علمی شاغل یا بازنشسته متعهد و با تجربه دانشگاههای دولتی می باشند که با عشق به سربلندی اسلام و میهن عزیز، تمام آبرو و توان علمی خود را ایثارگرانه در این راه به تجربه گذاشته اند.
در طول پانزده سال گذشته، خدمات فراوان و مؤثر علمی-فرهنگی و اشتغال زایی توسط این گونه مراکز آموزش عالی انجام گرفته است، از جمله قریب به 600 هزار دانش آموخته که با هزینه ای برابر با 20 درصد هزینه دانشگاههای دولتی در مقاطع مختلف فارغ التحصیل شده اند و همچنین بالغ بر 35 هزار فرصت شغلی برای اعضای هیأت علمی و کارکنان ایجاد گردیده و از این طریق، صدها میلیارد ریال صرفه جویی را برای کمک به دولت محترم به ارمغان آورده اند.
جناب آقای رئیس جمهور
به استناد برنامه های توسعه، مقرر بوده است زیر بخشهای مختلف آموزش عالی با نگاه متوازن و به صورت عدالت محور توسعه یابند به گونه ای که با نگاه به اصل 44 قانون اساسی، نقش توسعه ای این مراکز، پررنگ تر دیده شود، اما با عدم تحقق برنامههای پیشبینی شده، چالشهای نگران کننده ای متوجه این مراکز گردیده و عنقریب بخشهای عمدهای از آنها که سرمایههای مالی و حیثیت خود را به کار گرفته اند، به ورطه ورشکستگی نزدیک خواهند شد.
لذا درخواست می گردد موضوع با نظر مساعد بررسی و نسبت به موارد چهارگانه زیر، دستور مساعد امر به صدور بفرمایید:
1. اصلاح اساسی آیین نامه مصوب شورای عالی انقلاب فرهنگی با حذف کلمه " غیر انتفاعی " از عنوان این دانشگاهها و مؤسسههای آموزش عالی و آماده نمودن زمینه لازم برای سرمایه گذاری هرچه بیشتر بخش خصوصی در این زمینه.
2. اساسنامه تیپ اینگونه مراکز با اذعان وزیر محترم علوم، تحقیقات و فناوری (در جلسه مشترک با رؤسای دانشگاهها و مؤسسههای آموزش عالی غیردولتی-غیرانتفاعی) مشکلات عدیده ای دارد که هیچ انگیزه ای برای سرمایه گذاران ایجاد نمی نماید و با روح فعالیت های بخش خصوصی و قوانین شرع در تضاد آشکار است، به نحوی که حتی از قوانین و آیین نامه های مدارس غیرانتفاعی نیز ضعیف تر می باشد. علیهذا تقاضای اصلاح اساسنامه، علی الخصوص توجه به موضوع مالکیت مؤسسین، مورد درخواست می باشد.
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