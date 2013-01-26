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۷ بهمن ۱۳۹۱، ۹:۱۵

عزیزی خبر داد:

معرفی 450 مددجوی کمیته امداد قدس به بانک برای دریافت تسهیلات

معرفی 450 مددجوی کمیته امداد قدس به بانک برای دریافت تسهیلات

قدس - خبرگزاری مهر: رئیس کمیته امداد امام خمینی(ره) قدس از معرفی 450 مددجوی این شهرستان برای دریافت تسهیلات بانکی خوداشتغالی به بانکها خبر داد.

فتح الله عزیزی در گفتگو با خبرنگار مهر اظهار داشت: به منظور ارائه خدمات مطلوب به مددجویان کمیته امداد، طرحهای مختلفی از سوی این نهاد از ابتدای سال جاری تاکنون در شهرستان قدس انجام شده است.

وی افزود: در این زمینه طی هماهنگی های به عمل آمده 450 نفر از مددجویان برای دریافت تسهیلات بانکی برای خوداشتغالی به بانکهای شهرستان قدس معرفی شدند.

این مسئول عنوان کرد: همچنین طی 9 ماهه سال جاری، 120 مددجوی شهرستان برای فراگیری حرفه های مختلف، به مرکز فنی و حرفه ای شهرستان شهریار معرفی شده اند.

عزیزی ادامه داد: هم اکنون در حال حاضر هزار و 800 خانواده تحت پوشش کمیته امداد امام خمینی (ره) شهرستان قدس هستند و از خدمات ارائه شده بهره می برند.

کد مطلب 1800130

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