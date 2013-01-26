معرفی 450 مددجوی کمیته امداد قدس به بانک برای دریافت تسهیلات

فتح الله عزیزی در گفتگو با خبرنگار مهر اظهار داشت: به منظور ارائه خدمات مطلوب به مددجویان کمیته امداد، طرحهای مختلفی از سوی این نهاد از ابتدای سال جاری تاکنون در شهرستان قدس انجام شده است.

وی افزود: در این زمینه طی هماهنگی های به عمل آمده 450 نفر از مددجویان برای دریافت تسهیلات بانکی برای خوداشتغالی به بانکهای شهرستان قدس معرفی شدند.

این مسئول عنوان کرد: همچنین طی 9 ماهه سال جاری، 120 مددجوی شهرستان برای فراگیری حرفه های مختلف، به مرکز فنی و حرفه ای شهرستان شهریار معرفی شده اند.

عزیزی ادامه داد: هم اکنون در حال حاضر هزار و 800 خانواده تحت پوشش کمیته امداد امام خمینی (ره) شهرستان قدس هستند و از خدمات ارائه شده بهره می برند.