قهرمان 18ساله با رکوردهای خارق العاده/به جایگاه احسان حدادی فکر می کنم

به گزارش خبرنگار مهر، پاورلیفتینگ کار نوجوان لرستانی پس از رکوردشکنی و قهرمانی در رقابت های پرس سینه کشور و کسب عنوان "قهرمان قهرمانان" از سوی فدراسیون بدنسازی کشور به دنبال قهرمانی در آسیا و ثبت رکوردی جدید در این بازیهاست.

حمیدرضا نظریان درد دل های زیادی دارد و از عدم اهمیت و حمایت متولیان ورزش در استان ناراحت است. حمیدرضا از رکوردهای خارق العاده اش در پرس سینه می گوید و اینکه قرار است با تغییر در رشته ورزشی اش روزی به جایگاه احسان حدادی برسد و خودش می گوید این آرزو برایش دست یافتنی است.

گفتگوی زیر را با این قهرمان نوجوان لرستانی انجام دادیم که خواندنش خالی از لطف نیست.

*خبرگزاری مهر: خودتان را به طور کامل معرفی کنید.

-قهرمان قهرمانان پاورلیفتینگ کشور: حمیدرضا نظریان هستم. متولد سال 1373 در خرم آباد و حدود چهار سال است که به صورت مستمر در رشته ی پرورش اندام و پاورلیفتینگ فعالیت می کنم.

*چطور شد که به این رشته روی آوردید؟

- مصطفی محمودوند پسر دایی من از قهرمانان پرس سینه و پاورلیفتینگ آسیاست. باشگاه بدنسازی پوریای ولی که در حوالی میدان امام حسین خرم آباد قرار دارد متعلق به او بود و در واقع من همیشه برای دیدن تمرینات مصطفی به آنجا می رفتم. تا این که یک روز به من پیشنهاد داد که من هم به تمرین وزنه بپردازم. البته این استعداد را از اول در خودم می دیدم اما انگیزه ی آنچنانی برای این کار نداشتم.

خلاصه با اصرار پسر دایی برای وزنه زدن ترغیب شدم. جلسه ی اولی که پرس زدم را هچ وقت فراموش نمی کنم. راستش برای خودم خیلی جالب بود چرا که برای اولین باری که در عمرم می خواستم حرکت پرس را شروع کنم وزنه ی 95 کیلوگرم را مهار کردم که مورد تشویق مصطفی و بقیه اعضای باشگاه قرار گرفتم.

همین عامل باعث شد از آن روز با جدیت به کار ادامه بدهم و امسال برای دومین سال پیاپی به مقام قهرمانی پرس سینه ی کشور دست پیدا کنم.

*از قهرمانی کشور گفتی، جو مسابقات چطور بود؟

- عالی بود. واقعا وقتی خودم را در بین آن قهرمانان عضلانی و تنومند می دیدم برایم خیلی هیجان انگیز بود. مسابقات اخیر که اواسط دی ماه به پایان رسید در شهر اهواز برگزار شد. در این رقابت ها من در رده ی سنی نوجوانان با مهار وزنه ی 207.5 کیلوگرم هم قهرمان شدم و هم به عنوان قهرمان قهرمانان برگزیده شدم.

البته اگر در رده ی جوانان وزنه می زدم هم به راحتی اول می شدم چرا که نفر اول جوانان 15کیلوگرم کمتر از من وزنه زده بود. نفر اول بزرگسالان هم 282 کیلوگرم را مهار کرد و اگر من در رده بزرگسالان زیر وزنه می رفتم حتما دوم می شدم.

*با سن و سالی که داری می توانی به قهرمانی بزرگسالان در سالهای آینده امیدوار باشی؟

- بله قطعا همین طور است . البته من در حال حاضر در وزن 93 کیلوگرم در مسابقات شرکت می کنم تا چند سال دیگر ممکن است همه چیز تغییر کند.

*بگذریم، گفته بودی سال گذشته هم قهرمان شده بودی.

- بله، اما سال گذشته نتوانستم قهرمان قهرمانان شوم به همین خاطر برای حضور در تیم ملی و اعزام به مسابقات برون مرزی باید با هزینه ی شخصی می رفتم که این کار را نکردم. ولی امسال چون عنوان قهرمان قهرمانان را دریافت کردم فدراسیون تمامی هزینه ها را پرداخت خواهد کرد به همین دلیل در حال حاضر مشغول تمرینات فشرده برای رقابت های قهرمانی آسیا در فیلیپین هستم.

*یعنی سال گذشته به خاطر پول نرفتی؟

- البته پدرم حاضر بود تمامی هزینه ها را پرداخت کند اما من خودم نخواستم و تصمیم گرفتم که با خلق یک رکورد خارق العاده بدون هزینه به اردوی تیم ملی راه پیدا کنم.

*جالب است قهرمانان ملی ما برای دفاع از نام کشور باید خودشان هزینه ی اردوها را بپردازند.

- متأسفانه برخی از رشته ها در کشور ما چندان مورد توجه نیستند و هیچ حمایتی از آن ها صورت نمی گیرد. پاورلیفتینگ یکی از این رشته هاست.

*چرا باید این گونه باشد؟

- این را باید از مسئولین بپرسید. من هم زیاد از این قضیه خرده نمی گیرم. اما ناراحتی من از مسئولین ورزش در استان این است که حتی یک حمایت معنوی را از ما دریغ می کنند. یقین دارم مدیران ورزش ما حتی از مسابقات اخیر و قهرمانی بنده و سایر نفرات تیم لرستان بی خبرند و این جای تأمل دارد.

مدیران ما حداقل می توانند با حضور در تمرینات و یا برپایی یک مراسم استقبال به ورزشکاران استان دلگرمی بدهند. به خاطر همین نا مهربانی ها حقیقتا تصمیم داشتم امسال در قالب تیم یکی از استان های دیگر شرکت کنم اما به خاطر درخواست پدرم این کار را نکردم چرا که همیشه خودم را مدیون پدرم و حمایت های او می دانم. اما مطمئن باشید سال آینده برای تیم لرستان وزنه نخواهم زد. البته محض اطلاع مدیران ورزش استان باید عرض کنم که در سایر استانها ورزشکاران همه جوره از حمایت اداره ورزش استان خود بهره مند هستند.

*مسابقات قهرمانی آسیا چه زمانی برگزار می شود؟

- زمان دقیقش اعلام نشده اما اشتباه نکنم اوایل اردیبهشت ماه در فیلیپین برگزار خواهد شد.

*آخرین رکورد آسیا چقدر است؟

- رکورد آسیا در این رده و این وزن دست آقای سامان پویافرد است. اما با رکوردی که در اهواز زدم قطعا قهرمان آسیا می شوم. البته من در تمرینات 230 کیلوگرم را هم مهار کردم و با توجه به این که رکورد جهانی همین رشته در این وزن و رده 227.5 کیلوگرم است اگر رکورد تمرینات را بزنم حتی می توان به قهرمانی جهان فکر کرد.

*راستی پس از شروع این رشته ، تمرینات را کجا و زیر نظر چه کسی ادامه دادی؟

- در همان باشگاه پوریای ولی ادامه دادم. اوایل کار زیر نظر مصطفی تمرین می کردم اما در حال حاضر تمریناتم را زیر نظر آقای طاهری انجام می دهم. باشگاه پوریای ولی از باشگاه های باسابقه استان است که در حال حاضر سه قهرمان آسیا آنجا تمرین می کنند.

*برای سال های آینده و تداوم قهرمانی هایت چه برنامه ای دارید؟

- اگر در پایان بازی های فیلیپین قهرمان شوم، به رشته ی پرتاب دیسک روی می آورم.

*شما که رکوردهای خارق العاده ثبت می کنید چرا این تصمیم را گرفته اید؟

- یک دلیلش استعدادی است که درخودم می بینم. چند وقت پیش یک بار امتحان کردم و جالب است که در اولین تجربه ام 42 متر پرتاب داشتم. فکر می کنم با تمرینات مستمر بتوانم در این رشته هم رکوردهای خارق العاده بزنم. یک دلیل دیگر، این که وزنه ی سنگین در بلندمدت باعث آسیب های جدی و جبران ناپذیر به بدن می شود.

اما مهم ترین دلیلم برای این تصمیم عدم توجه مسئولین به این ورزش است.مطمئنم اگر من رکورد جهان را هم جابه جا کنم در هیچ جا و هیچ رسانه ای دیده نخواهم شد اما با یک مدال نقره و یا حتی برنز در پرتاب دیسک می توانم برای همیشه نامم را در ورزش کشور به یادگار بگذارم؛ کاری که احسان حدادی انجام داد.

*حرف آخر.

- من هم برای شما آرزوی موفقیت دارم و امیدوارم مدیران ورزش استان کمی به خودشان بیایند و قهرمانان ملی استان را دلسرد و مأیوس نکنند.

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گفتگو: وحید کاظمی ذهابی