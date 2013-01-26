مسابقات کاراته قهرمانی لرستان پایان یافت/ بروجرد با صلابت ظاهر شد

به گزارش خبرنگار مهر، در پایان این بازی ها که با نظارت هیئت کاراته شهرستان خرم آباد برگزار شد، نفرات برگزیده برای شرکت در رقابت های قهرمانی کشور که نوزدهم ماه جاری در استان مرکزی برگزار می شود انتخاب شدند.

این رقابتها با حضور تیم هایی از خرم آباد، بروجرد، سلسله، پلدختر و فیروزآباد در دو ماده کاتا و کومیته برگزار شد که در پایان و در ماده کاتا محمد عزیزی در رده ی نوجوانان و امین امرایی در رده ی جوانان قهرمان و به تیم استان راه پیدا کردند.

همچنین در ماده کومیته و در رده ی نوجوانان یحیی یاراحمدی، امیرحسین طهماسبی و نوید بیگی عناوین نخست هر وزن را از آن خود کردند. در این ماده و در رده ی جوانان نیز مجید ابوالفتحی، میلاد روزبهانی، علی جوادی، علی خسروی، هادی یوسفوند و حسین حسنوند عناوین نخست هر وزن را با برتری به پایان بردند.

رئیس هیئت کاراته شهرستان خرم آباد که با حکم رئیس هیئت استان لرستان وظیفه مدیریت برگزاری این بازی ها را بر عهده داشت در پایان این رقابت ها به خبرنگار مهر گفت: خدا را شاکرم که بدون هیچ حرف و حدیثی و با عدالت تمام بازی ها را به پایان رساندیم.

صیاد رحمانپور در خصوص شرایط تشکیل تیم استان و کادری که باید این تیم را برای رقابت های قهرمانی کشور هدایت کنند نیز گفت: این موضوع بر می گردد به نظر هیئت کاراته استان و شخص سید سعید قاسمی، اما اگر به نظر من باشد فکر می کنم هدایت تیم لرستان حق شهرستان بروجرد باشد چرا که در این بازی ها بسیار با صلابت ظاهر شدند.

رحمانپور همچنین از مدیران مجموعه ورزشی 22بهمن که سالن مسابقات این مجموعه را برای میزبانی رقابت ها به هیئت شهرستان واگذار کرده بودند تشکر کرد و گفت: متأسفانه اداره ورزش و جوانان در برگزاری رقابتها هیچ گونه کمک و همکاری را با هیئت ندارند و ما مجبوریم تمام هزینه ها را خودمان تأمین کنیم.

وی در پایان گفت: در هر صورت امیدوارم تیم استان در رقابت های کشوری موفق شود.