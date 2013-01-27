رسانه ها برای مسیردهی به مخاطبان تلاش کنند

غلامرضا کمانه در بازدید از دفتر خبرگزاری مهر اظهار داشت: رسانه ها باید مطالب و نوع نوشتار خود را به گونه ای منتشر کنند که مردم دچار حاشیه نشوند و بتوانند کامل ترین و صادقانه ترین مطالب را دریافت کنند.

وی ادامه داد: در زمینه ورزش نیز رسانه ها باید برای ایجاد فرهنگ ورزشی تلاش کنندتا بدین وسیله مردم بتوانند بااستفاده ازمطالب منتشر شده علاوه بربالابردن فرهنگ ورزشی، علائق و استعداد های خود را در رشته های مختلف شناسایی کنند.

مدیرکل ورزش و جوانان استان فارس تاکید کرد: رسانه ها در فارس باید تلاش کنند تا با نوشته های خود مردم را به سمت و سوی هدایت کنند که فرهنگ این استان به ویژه در زمینه ورزشی سرآمد کشور باشد.

ضرورت افزایش تحلیل خبری در حوزه ورزش

کمانه تصریح کرد: در استان فارس مسئولان کنونی ورزش و اصحاب رسانه در کنار یکدیگر برای افزایش حرمت ها در زمینه ورزش تلاش می کنند تا بدین وسیله بتوانند میراث داران مناسبی در زمینه ورزش این استان پرافتخار باشند.

وی اضافه کرد: برای بهبود حرمت ها و رساندن ورزش فارس به جایگاه واقعی خود افزایش تحلیل خبری در حوزه ورزش ضروری است تا مدیران ورزشی استان با استفاده از قدرت تحلیل خبرنگاران این حوزه بتوانند برای ارتقاء ورزش در استان تلاش کنند.

نظرخواهی توسط رسانه ها زمینه ساز موفقیت

مدیرکل ورزش و جوانان همچنین بیان کرد: نظرخواهی از مردم توسط رسانه ها در حوزه های مختلف زمینه ساز موفقیت کشور در بخش های مختلف است و باعث می شود مسئولان بتوانند بهترین تصمیمات را بگیرند و از موضوعات مورد نظر مردم آگاه شوند.

کمانه ابراز داشت: به طور مثال در شرایط کنونی مطالبه اداره ورزش و جوانان فارس از فدراسیونها به ویژه فوتبال برگزاری مسابقات فوتبال بین استانی است که در این زمینه رسانه ها استان با انجام نظرخواهی از مردم فارس و حتی کشورمی توانند به عملیاتی شدن این موضوع کمک کنند.

وی یادآور شد: در شرایط کنونی فوتبال ایران جزیره ای است به گونه ای که فقط چند استان در لیگ های مختلف تیم دارند و بقیه مناطق کشور از این موضوع محروم هستند.

مدیرکل ورزش و جوانان استان فارس افزود: در صورتی که جام استانها راه اندازی شود، مردم کل کشور به واسطه حضور تیم استان خود دراین مسابقات می توانند از هیجان موجود در این رشته لذت ببرند و به واقع افرادبیشتری برای سرمایه گذاری و ایجاد باشگاههای ورزشی تلاش می کنند.

کمانه همچنین خواستار توجه بیشتر رسانه ها به حوزه جوانان شدو عنوان کرد: با توجه به اینکه بخش عظیمی از جامعه ایران را جوانان تشکیل می دهند اصحاب رسانه باید به موضوعات مختلف مربوط به این قشر مانند اشتغال، مسکن و غیره توجه کنند تا بدین وسیله شکاف بین نسل ها پر شود و مطالبات جوانان به بهترین شکل عملیاتی گردد.

تلاش برای شناسایی استعدادهای ورزشی افراد

وی در ادامه از تلاش های انجام شده توسط اداره ورزش وجوانان فارس برای شناسایی استعدادهای افراد درزمینه های مختلف ورزشی یاد کرد و گفت: در کنارآموزش روش های درست ورزش کردن افراد باید بدانند در چه رشته ی ورزشی استعداد دارند تا بدین وسیله با انجام تمرینات مناسب بتوانند در آن موفق شوند.

مدیرکل ورزش و جوانان استان فارس اظهار داشت: با توجه به اینکه فصل قهرمانی افراد در زمینه ورزش محدود است هم اکنون در سطح کشور نیز تلاش ها بر مبنای شناسایی مناسب استعدادهای ورزشی افراد استوار است تا مردم با کشف توانایی های خود بتواند در زمینه ورزشی مورد نظرشان به شکل مطلوب فعالیت کنند.

ضرورت پراکندگی امکانات ورزشی در تمامی نقاط شهرها

کمانه سپس به ضرورت پراکندگی امکانات ورزشی در تمامی نقاط شهرها اشاره کرد و افزود: مهم ترین موضوع بعد از فرهنگ سازی درزمینه ورزش واستعدادیابی، وجود امکانات ورزشی در نقاط مختلف شهرها است تا بدین وسیله افراد علاقه مند بتوانند به شکل مطلوب ورزش های مورد نظر خود را انجام دهند.

وی تاکید کرد: هیئت های ورزشی باید برای گسترش ورزشهای خود در نقاط مختلف شهرو افزایش حضور مردم درسالن تلاش کند که درهمین راستا اداره ورزش وجوانان فارس هر فصل ارزیابی عملکرد هیئتها در این زمینه را انجام می دهد تا شهروندان به بهترین شکل بتوانند فعالیتهای ورزش را دنبال کنند.