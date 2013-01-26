به گزارش خبرنگار مهر، به زودی بخش استعدادهای درخشان در وزارت علوم، تحقیقات و فناوری که هم اکنون در زیرمجموعه معاونت آموزشی این وزارتخانه قرار دارد با ابلاغ کامران دانشجو راه اندازی خواهد شد و به اداره کل استعدادهای درخشان ارتقا خواهد یافت.

این اداره کل، بر اساس نقشه جامع علمی کشور، برنامه پنجم توسعه و مهمتر از همه به منظور برطرف شدن دغدغه ها و عملی کردن انتظارات مقام معظم رهبری در خصوص خروج نخبگان از کشور، به منصه ظهور خواهد رسید.

پیگیریهای خبرنگار مهر از وزارت علوم حاکی از جلب موافقتهای تاسیس این اداره کل توسط رئوس مدیریتی است اما برخی موانع که ظاهراً در دولت و مجلس وجود دارد بر سر راه تشکیل این اداره کل قرار گرفته است.

در صورت ابلاغ اداره کل استعدادهای درخشان، مستقیماً زیر نظر مقام وزارت علوم مدیریت خواهد شد و تعداد نفراتی که در آن مشغول به کار می شوند از 4 نفر فعلی به 30 کارمند افزایش می یابد.

مباحث هدایت تحصیلی، فرهنگی، جذب و استخدام این نخبگان که هم اکنون روی زمین مانده با تاسیس اداره کل منظور بیشتر مورد توجه قرار می گیرد این در حالیست که هم اکنون تنها اقدامی که درباره استعدادهای درخشان صورت می گیرد وارد کردن آنان به مقاطع بالاتر تحصیلی است.

استفاده از ظرفیت نخبگانی که در حال خروج از کشور هستند، فراهم آوردن زمینه های لازم برای ماندگاری این نخبگان در داخل کشور و آماده سازی زمینه برگشتشان به داخل کشور از دیگر اهداف این اداره کل اعلام شده است.

حال باید دید چه آینده ای در انتظار اداره کل استعدادهای درخشان قرار خواهد گرفت.