تغییرات فرمانداریهای مازندران محل چالش است/ بی برنامگی در مدیریت استان

سید هادی حسینی در گفتگو با خبرنگار مهر اظهار داشت: در حوزه انتخابیه خود فشاری برای تعویض و توجیهی برای انتصاب فردی نداشته و صرفا از مدیران شهرستان برنامه می خواهم. چرا که نماینده با عرضه فردی است که از مدیران شهرستانی کار و برنامه بخواهد.

وی افزود: اگرچه تغییر فرمانداران از اختیارات و وظایف استاندار است ولی تغییر و تحولات فرمانداران استان در آستانه انتخابات خود محل چالش و بحث دارد.

نماینده مردم قائم شهر، جویبار و سوادکوه در مجلس شورای اسلامی با اشاره به اینکه در مقطع کنونی جابجایی ها در سطح عالی ترین مقام شهرستانی می تواند محل چالش باشد، تصریح کرد: برخی همکاران بنده در مجمع نمایندگان از تغییرات اخیر در فرمانداریها اظهار بی اطلاعی و عده ای دیگر ابراز نگرانی کردند.

حسینی با بیان اینکه اصل مسلمانی بر وحدت بوده و انسانیت بر اخلاق تاکید دارد، یادآور شد: مهندس طاهایی استاندار مازندران، مدیری ولایی و متدین بوده ولی برخی بی برنامگی های وی در مدیریت استان، برای مازندران خطرآفرین است.

عدم حمایت از پریچهره

سخنگوی فراکسیون ورزش مجلس شورای اسلامی در ادامه با اشاره به انتصاب اخیر در دستگاه ورزش مازندران و اینکه آیا تغییر مدیرکل قبلی ورزش و جوانان مازندران با نظر وی بوده است، اظهار داشت: پریچهره از مدیران موفق ورزشی استان بوده و بنابراین بنده زمانی که مسئولان وزارت ورزش فکر تغییر وی را بر سرپروراندند بنده با وساطت آن را به تاخیر می انداختم.

حسینی افزود: پریچهره حدود شش سالی در دستگاه ورزش مازندران خدمات داشته و از مسئولان وزارت ورزش خواستم که با تغییر وی، از او در منصب بهتری در وزارت ورزش استفاده شود که چنین شد.

انتقاد از مدیریت طاهایی

حسینی با بیان اینکه مازندران در سالهای اخیر از قطار تولید، کشاورزی و صنعت عقب مانده است، افزود: بنده از شخص مهندس طاهایی به عنوان استاندار مازندران این سئوال را دارم که چه استفاده ای از فرصت های موجود توسعه ای مازندران کرده است.

وی با اشاره به اینکه به رغم مصوبات دولت برای توسعه بخش کشاورزی و صنعت، متاسفانه همچنان کشاورزی مازندران سنتی و صنعت این استان خرده پا است، تصریح کرد: مازندرانی که روزهایی پرآب ترین استان کشور بوده اکنون در ردیف ضعیف ترین استانهای کشور از حیث ذخایر و منابع آبی است.

عضو کمیسیون صنایع و معادن مجلس شورای اسلامی با بیان اینکه نقاط جنوبی و غربی مازندران دارای منابع بکر معدنی فراوانی است، افزود: 51 معدن بکر مازندران به دلیل بی تفاوتی مدیران و حتی نمایندگان گذشته به تعطیلی کشانده شد.

وی یادآور شد: بی تفاوتی مدیران اجرایی و نمایندگان حال و گذشته استان سبب شد تا هر روز مازندران نسبت به گذشته عقب مانده تر باقی بماند.

احیای نساجی با 10 میلیارد

حسینی در ادامه با انتقاد از توزیع ناعادلانه بودجه خارج از شمول تخصیصی وزارت اقتصاد از سوی مدیریت ارشد استان به غرب مازندران، گفت: اگرچه غرب مازندران هم بخشی از استان است ولی با 130 میلیارد تومان تخصیصی بسیاری از این بودجه در غرب مازندران هرز رفته است.

وی با بیان اینکه بهتر بود استاندار مازندران با توزیع عادلانه اعتبارات فکری برای احیای نساجی مازندران کرده بود و حقوق چندین ساله کارگران زحمتکش را پرداخت می کرد، اظهار داشت: این واحد اثرگذار صنعتی مازندران با 10 میلیارد تومان احیا می شد.

نماینده مردم قائم شهر، جویبار و سوادکوه در مجلس در عین حال به انزوا کشیده شدن و بلاتکلیفی کارگران نساجی مازندران را نیز شامل حال نمایندگان سابق مردم قائم شهر، جویبار و سوادکوه در مجلس هم دانست و گفت: به چه بهایی و با اجازه کدام نهاد، تجهیزات و ماشین آلات این واحد صنعتی فروخته شده است.

این عضو مجمع نمایندگان مازندران، سیل اخیر صورت گرفته در بهشهر را ناشی از نبود برنامه ریزی صحیح در مدیریت آبخیزداری استان دانست و گفت: اگر استاندار مازندران توزیع عادلانه ای در اعتبارات بین مناطق استان داشته و همه را بین غربی ها توزیع نمی کرد چنین اتفاق ناگواری برای مردم بهشهر و شهرهای اطراف نمی افتاد.

نبود برنامه توسعه استان در افق 1404

این عضو مجمع نمایندگان مازندران همچنین از نبود برنامه مدون توسعه ای برای مازندران در افق 1404 خبر داد و گفت: مازندران از مسیر توسعه بازمانده و مناطق مختلف استان متناسب با زیست بوم و اقلیم آن توسعه پیدا نکرده است.

حسینی با بیان اینکه برای توسعه استان، مجمع نمایندگان مازندران از هیچ تلاشی فروگذار نیستند، اظهار داشت: بهتر است مدیران استان برنامه ای هدفمند برای آبادانی مازندران داشته چرا که این استان مدتی طولانی از قطار توسعه عقب مانده است.

نگران اتفاق نظر نخبگان سیمرغ

این نماینده مجلس نیز در ادامه با بیان اینکه تشکیل شهرستان جدید التاسیس سیمرغ از خواسته های بحق مردم و از جمله مادر شهیدان کشوری بوده است، اظهار داشت: در سفر اخیر رئیس جمهور به مازندران این مهم به تصویب دولت رسیده است.

حسینی با بیان اینکه منطقه کیاکلا قبل از آباد شدن قائم شهر، یک شهر بوده است، افزود: بدلیل اینکه شهرهای اطراف قائم شهر توسعه یافته، کیاکلا از توسعه عقب مانده بوده که با تبدیل شدن شهرستان جدید این نقیصه به زودی رفع می شود.

وی با اعلام اینکه در مورد انتخاب فرماندار شهرستان جدید التاسیس سیمرغ هیچ دخالتی نکردم، اظهار داشت: امیدواریم مسئولان استانداری به وعده خود مبنی بر راه اندازی این شهرستان تازه تاسیس در دهه فجر اهتمام داشته باشند.

نماینده مردم قائم شهر، جویبار و سوادکوه در مجلس با بیان اینکه توسعه شهرستان سیمرغ در پروسه زمانی چند ساله قابل تحقق یافتن است، افزود: باید روحیه وحدت و همدلی بین مدیران شهرستان تقویت شود.

وی بیان داشت: نگران تقویت اتفاق آرا و تضارب آرای نخبگان شهرستان تازه تاسیس سیمرغ هستم.