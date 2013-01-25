مسعود بهنام سینمای ایران را تنها گذاشت

مازیار میری کارگردان حوض نقاشی با تایید این خبر به خبرنگار مهر گفت: ما از شب گذشته مشغول صداگذاری و میکس فیلم حوض نقاشی برای جشنواره فیلم فجر بودیم که عصر امروز مسعود بهنام برای استراحت به منزل خود رفت که متاسفانه خبر درگذشت وی را چندین ساعت پیش شنیدیم.

مسعود بهنام سال 1334 در شهر کرمانشاه متولد شد. وی فارغ التحصیل مدرسه عالی تلویزیون و سینما سال 1354 بود و کار سینما را از سال 1365 با صدابرداری "شبح کژدم" وهمکاری کیانوش عیاری آغاز کرد؛ وی همچنین مدیر استودیو بهمن بود.

مسعود بهنام صداگذاری و میکس فیلم هایی همچون سعادت آباد، شب یلدا ، نسل سوخته ، بودن یا نبودن ، زیر نور ماه و دوئل، چهارشنبه سوری و سفر به چزابه و ... را در کارنامه خود دارد.

همچنین دو فیلم ابرهای ارغوانی ساخته سیامک شایقی و حوض نقاشی به کارگردانی مازیار میری از این مرحوم در جشنواره فجر امسال به نمایش درمی آید.

زمان و مکان خاکسپاری مرحوم مسعود بهنام هنوز مشخص نشده است.

خبرگزاری مهر درگذشت این هنرمند پیشکسوت را به جامعه سینمای ایران و خانواده اش تسلیت می گوید.