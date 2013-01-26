76 هزار جلد کتاب توسط تبلیغات اسلامی خوزستان توزیع می شود

حجت الاسلام محمد حسین بلک در گفتگو با خبرنگار مهر اظهار کرد: 57 عنوان کتاب با هدف توسعه و گسترش فعالیتهای فرهنگی، توسعه کتابخانه های شبستانی مساجد و توسعه فعالیتهای نرم افزاری و راه اندازی کتابخانه در مراکز فرهنگی تبلیغی استان تهیه و توزیع می‌شود.

وی، مهمترین عناوین این کتابها را تاریخ شیعه، حقیقت مهدویت، پاسخ به شبهات دینی، درسهای غدیر، اطاعت از اهل بیت(ع) و کتابهای حوزوی و دینی معرفی کرد.



حجت الاسلام بلک تعداد این 57 عنوان کتاب را 76 هزار و 217 جلد کتاب اعلام و زمان توزیع در مراکز فرهنگی دینی و مساجد استان را اواسط بهمن ماه سال جاری عنوان کرد.



مشاور فرهنگی استاندار خوزستان افزود: در توزیع این کتابها، شناسایی نیازهای فرهنگی و اعتقادی هر شهرستان مورد توجه و عنایت قرار می گیرد.



مدیر کل تبلیغات اسلامی خوزستان از اختصاص سهمیه ویژه به روحانیون مستقر و راه اندازی کتابخانه روستایی در مناطق محروم استان خبر داد.

