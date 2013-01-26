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۷ بهمن ۱۳۹۱، ۹:۵۳

بلک خبرداد:

76 هزار جلد کتاب توسط تبلیغات اسلامی خوزستان توزیع می شود

76 هزار جلد کتاب توسط تبلیغات اسلامی خوزستان توزیع می شود

اهواز - خبرگزاری مهر: مدیر کل تبلیغات اسلامی خوزستان از تهیه و توزیع بیش از 76 هزار جلید کتاب به منظور توسعه و گسترش فعالیتهای دینی در سطح این استان خبرداد.

 حجت الاسلام محمد حسین بلک در گفتگو با خبرنگار مهر اظهار کرد: 57 عنوان کتاب با هدف توسعه و گسترش فعالیتهای فرهنگی، توسعه کتابخانه های شبستانی مساجد و توسعه فعالیتهای نرم افزاری و راه اندازی کتابخانه در مراکز فرهنگی تبلیغی استان تهیه و توزیع می‌شود.

وی، مهمترین عناوین این کتابها را تاریخ شیعه، حقیقت مهدویت، پاسخ به شبهات دینی، درسهای غدیر، اطاعت از اهل بیت(ع) و کتابهای حوزوی و دینی معرفی کرد.

حجت الاسلام بلک تعداد این 57 عنوان کتاب را 76 هزار و 217 جلد کتاب اعلام و زمان توزیع در مراکز فرهنگی دینی و مساجد استان را اواسط بهمن ماه سال جاری عنوان کرد.

مشاور فرهنگی استاندار خوزستان افزود: در توزیع این کتابها، شناسایی نیازهای فرهنگی و اعتقادی هر شهرستان مورد توجه و عنایت قرار می گیرد.

مدیر کل تبلیغات اسلامی خوزستان از اختصاص سهمیه ویژه به روحانیون مستقر و راه اندازی کتابخانه روستایی در مناطق محروم استان خبر داد.
 
کد مطلب 1800154

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