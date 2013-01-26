احتمال فوت چند ورزشکار در صورت ادامه درگیری مسابقات کشتی اصفهان/ جزئیات درگیری

غلام علی ابراهیمی در گفتگو با خبرنگار مهر اظهار داشت: شخصی که به عنوان سرپرست هیئت معرفی می شود تا زمان انتخابات به منزله رئیس هیئت محسوب می شود. در کشور هیئت و فدراسیون هایی بوده است که یک یا دو سال با سرپرست اداره شده اند. عنوان سرپرست یک عنوان قطعی نیز محسوب می شود و این که گفته شود آقای میرواحدی به عنوان سرپرست توانایی اداره هیئت را نداشته و عامل این اتفاق ایشان بوده است، اصلا صحیح نیست .

وی افزود: بهتر است این موضوع مد نظر قرار گیرد که، در مدتی که ایشان به عنوان سرپرست منصوب شده اند، فعالیت های زیادی از جمله برگزاری 7 دوره مسابقات مختلف، 4 دوره اردو برای آمادگی ورزشکاران، اعزام تیم های مختلف به مسابقات کشوری و چندین دوره کلاس برای ارتقاء سطح داوری و مربی گری انجام داده است. و این نشان دهنده عملکرد خوب میرواحدی به عنوان سرپرست هیئت است .

معاون توسعه اداره کل ورزش و جوانان استان اصفهان در مورد دستگیر نشدن افراد متخلف گفت: با توجه به این که این گونه اتفاقات قابل پیش بینی نیستند، تعداد افراد نیروی انتظامی مستقر در سالن به اندازه کافی نبوده است. اگر درب سالن باز نمی شد با توجه به درگیری و آسیب دیدن تعدادی از ورزشکاران، مسئولان و تماشاگران احتمال داشت چندین نفر در این حادثه جان خود را از دست بدهند .

وی بیان داشت: تدابیر امنیتی برای برگزاری مسابقات از جمله حضور نیروی انتظامی و پزشک در سالن به طور کامل اجرا شده است. ولی بعضی از اتفاقات غیر مترقبه هستند. این اتفاقات حتی در مسابقات انتخابی تیم های ملی در رشته کشتی هم اتفاق افتاده است .

ابراهیمی در مورد افراد متخلف اظهار داشت: عاملان اصلی این اتفاق تماشاگران این مسابقه بوده اند. شاید کشتی گیر در برابر نظر داور عکس العملی نشان داده باشد ولی دعوا از میان تماشاگران شروع شده است .

وی افزود: ورزش کشتی یک ورزش هیجانی است و تماشاگری که روی سکو می نشیند، طرفدار و منتصب به یک کشتی گیر خاص است و با یک عمل کشتی گیرتحریک می شود و این تحریکات منجر به پیدایش چنین اتفاقاتی می شود. این افراد به شکلی منتصب به کشتی بوده اند و افرادی نبوده اند که خارج از حیطه کشتی وارد سالن شده باشند .