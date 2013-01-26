به گزارش خبرگزاری مهر، علی هوشمند شاعر و روزنامه‌نگار بوشهری با اشاره به تاثیر جشنواره بین‌المللی شعر بر جریان‌های شعری کشور، گفت: جشنواره شعر فجر با اینکه نوپا است، توانسته در عرصه شعر انقلاب و شعر امروز جریان‌سازی کند.

وی افزود: به گمان من این جشنواره می‌تواند در کشف استعدادهای جوان و شاعران گمنامی که در شهرستان‌ها و مناطق مختلف کشور فعالیت می‌کنند، کمک شایانی بکند.

سراینده «آتش و ارغوان» و «از نستعلیق گیسوان حوا» اضافه کرد: اگر جشنواره شعر فجر بتواند برنامه‌های خودش را مثل افتتاحیه یا اختتامیه مثل سابق در مناطق مختلف کشور به ویژه استان‌های محروم برگزار کند، گام بسیار مهمی برداشته است.

هوشمند که در سال 1389 هم برگزیده جشنواره بین‌المللی شعر فجر بوده است، گفت: جشنواره شعر فجر توانسته خود را به عنوان یک رخداد بسیار مهم فرهنگی مطرح کند و در همین استان بوشهر و دیگر استان‌های کشور، از اواسط سال جنب و جوشی در میان جوانان برای شرکت در جشنواره و ارسال آثارشان به وجود می‌آید.

سراینده «رسیده‌تر از ماه به نیمه چهارده» همچنین به دست‌اندرکاران هفتمین جشنواره بین‌المللی شعر فجر پیشنهاد کرد برگزیدگان این دوره را رها نکنند و در این رابطه تاکید کرد: بعضی از دوستان شاعر برگزیده گلایه دارند که در دوره بعد از انتخابشان، حتی به جشنواره دعوت هم نشده‌اند.

وی اضافه کرد: این مسئله در بعضی دوره‌های قبلی جشنواره شعر فجر بوده و امیدوارم در دوره فعلی شاهد آن نباشیم.