جام قهرمانی به دانشگاه آزاد رسید/ نفت در جای دوم ایستاد

به گزارش خبرنگار مهر، مناطق نفت خیز جنوب که تا هفته گذشته صدرنشین رقابتهای سوپر لیگ کاراته باشگاههای کشور بود، دو بازی حساس هفته های پایانی را به رقبای خود واگذار کرد تا در یکقدمی کسب عنوان قهرمانی از رسیدن به این مهم محروم شود و دانشگاه آزاد با هدایت احمد صافی برای نخستین بار جام قهرمانی قهرمانی را تصاحب کند.

مناطق نفت خیز جنوب رای رسیدن به سکوی قهرمانی به کسب پیروزی مقابل ابومسلم خراسان نیاز داشت که بازی ضعیف شاگردان فدایی شکست این تیم را رقم زدند. داود شاهچراغی در کاتای انفرادی 4 بر یک فرید حقیقی بی شکست را از پیش رو برداشت تا یک پیروزی تاثیرگذار را برای ابومسلم رقم زند. در ادامه احد شاهین، آرمین روشنی و فرزاد محمدخانلو در کاتای تیمی نفت را پیش انداختند ولی در بخش کومیته کاراته کاهای ابومسلم بهتر از رقبای خود ظاهر شدند.

مهدی خانی، مهدی حاتمیان، محمد شهریاری و بهمن عسگری با بردهایشان سند پیروزی تیم ابومسلم را امضاء کردند تا تساوی سعید علیپور مقابل حبیب حاتمی و سعید فرخی برابر ابراهیم حسن بیگی تاثیری در نتیجه دو تیم نداشته باشد.

ابومسلم با وجود این پیروزی در پیکار بعدی خود مقابل دانشگاه آزاد تن به شکست داد و در آخرین دیدار خود با پیروزی 23 بر6 مقابل هیات کاراته گیلان در مجموع با 39 امتیاز روی سکوی سوم ایستاد.

مناطق نفت خیز جنوب نیز پس از شکست مقابل ابومسلم و دانشگاه در آخرین مبارزه 26 بر3 تیم شهید ستاری قرچک را مغلوب کرد تا با 42 امتیاز بالاتر از ابومسلم روی سکوی دوم بایستد.

دیدار دانشگاه آزاد و ابومسلم نیز جذابیت های خاص خود را داشت. در این دیدار دو تیم برای کسب پیروزی و رسیدن به سکوی قهرمانی به میدان آمدند. این دیدار با برتری ابومسلم در کاتای انفرادی توسط داود شاهچراغی مقابل مهران قربانعلی پور آغاز شد. در کاتای تیمی، دانشگاه با ترکیب رضا خداشناس، امیر یاری و جمشید حسینی با 5 پرچم مقابل مصطفی پورجلالی، حمید عرب پور و عماد میرزایی صاحب برتری شد.

در کومیته اما، دانشگاه آزاد با پیروزی هایی که توسط علی فداکار، محمدرضا غروبی، محمدرضا بخش محمدلو، مرتضی شفاهی و سجاد گنج زاده به دست آمد موفق شد پیروزی 20 بر 9 را برای خود رقم بزند.

دانشگاه آزاد برای اینکه نشان دهد برای قهرمانی پای به میدان مبارزه گذاشته است، قبل از پیکار با ابومسلم ، هیات کاراته گیلان را با حساب 27 بر یک و برق هرمزگان را 29بر صفر شکست داد تا در مجموع با 42 امتیاز و تفاضل برد و باختهای انفرادی بهتر بالاتر از مناطق نفت خیز جنوب در صدر جدول رده بندی قرار بگیرد و جام قهرمانی را به ویترین افتخارات باشگاهش اضافه کند.

در سایر پیکارهای هفته پایانی سوپرلیگ، مقاومت در غیاب امیر مهدی زاده، قهرمان جهان در سال 2012 برای اینکه جایگاه چهارم را از آن خود کند، ابتدا 24 بر 4 برق هرمزگان را با شکست بدرقه کرد و در مبارزه بعدی نزدیکترین رقیب خود یعنی هیات کاراته آذربایجانشرقی را 20 بر 9 مغلوب کرد.

مقاومت با این دو برد در نهایت با 27 امتیاز سوپرلیگ سال 91 را کسب عنوان چهارمی پشت سر گذاشت. هیات کاراته آذربایجانشرقی هم روز جمعه پیش از مبارزه با مقاومت، آوای رزم را 24 بر 4 شکست داد تا با 21 امتیاز حایز رتبه پنجم شود. در دیگر دیدار هفته پایانی سوپرلیگ آوای رزم 19 بر 8 تیم شهید ستاری قرچک را مغلوب کرد تا با 18 امتیاز به مقام ششم دست یابد.