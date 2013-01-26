10 فقره تصادف در جاده های خراسان جنوبی رخ داد

سرهنگ مجید امینی در گفتگو با مهر، اظهار کرد: خوشبختانه در هفته گذشته آمار تصادفات فوتی در استان صفر بوده است.

وی با اشاره به وقوع 10 فقره تصادف جرحی در جاده های استان، بیان کرد: در این تصادفات 13 نفر مجروح شده اند.

وی تعداد تصادفات خسارتی در هفته گذشته را نیز صفر اعلام کرد و بیان داشت: 70 درصد تصادفات جرحی هفته گذشته در محورهای اصلی و 30 درصد در جاده های فرعی و روستایی رخ داده است.

سرهنگ امینی با اشاره به اینکه یک ثانبه غفلت خسارات جبران ناپذیری را به دنبال دارد، افزود: 60 درصد تصادفات به علت واژگونی خودرو رخ داده است.

رئیس پلیس راه های خراسان جنوبی عدم توجه به جلو با 70 درصد، تخطی از سرعت مطمئنه، انحراف به چپ و حرکت در خلاف جهت هر کدام با 10 درصد را از عمده علل وقوع تصادفات در استان عنوان کرد.

امینی گفت: سواری ها با 70 درصد ، موتورسیکلت ها با 20 درصد و کامیون و تریلی ها با 10 درصد وسایل مقصر و حادثه ساز در تصادفات هفته گذشته بوده اند.