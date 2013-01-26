قتل پدر به خاطر ماهواره/ راز جسد آویزان از پل فاش شد

به گزارش خبرنگار مهر، صبح روزسه شنبه گذشته عابران هنگام عبور از کنار پل ستاری مشهد با جسد پتو پیچی روبرو شدند که از پل آویزان بود. آنها سپس موضوع را به پلیس اطلاع داد و با حضور تیمی از کارآگاهان پلیس آگاهی جسد به پائین پل منتقل شد.

پس از باز کردن پتو مشخص شد جسد متعلق به مردی میانسال است که آثار درگیری بر روی بدنش مشاهده می شد. عامل یا عاملان جنایت پس از قتل این مرد در محل دیگری ، جسدش را به آنجا منتقل و قصد انداختن آن را به داخل کانال آب را داشتند. اما طناب های که با آن جسد پیچیده شده بود به نرده های کنار کانال گیر کرده بود.

با حضور قاضی موحدی راد، بازپرس جنایی مشهد تحقیقات ویژه برای افشای راز این جنایت آغاز شد. با انگشت نگاری از مقتول هویت او در بانک اطلاعاتی پلیس مشخص شد. مقتول متولد سال 1333 بود و سه بار به اتهام زنا، اهانت و اعتیاد به زندان معرفی شده بود. او همچنین سال 87 به صورت توافقی از همسرش جدا شده بود.

پزشک جنایی نیز با معاینه جسد اعلام کرد، وجود آثار دفاعی بر روی بدن مقتول حکایت از درگیری او با قاتل دارد.

در ادامه ماموران با شناسایی خانه مقتول راهی آنجا شده و پسر او را در حال از بین بردن آثار جرم شناسایی و دستگیر کردند.

او در ابتدا منکر قتل شد اما پس از روبرو شدن با دلایل پلیسی لب به اعتراف گشود و گفت: برای خرید ماشین نیاز به یک میلیون تومان پول داشتم. شب حادثه از او خواستم این پول را به من بدهد اما مخالفت کرد سر همین موضوع درگیر شده و او را با ضربه های کتری کشتم.

متهم به قتل سپس به دادسرا منتقل شد و در حضور بازپرس جنایی گفت: شب حادثه می خواستم کشتی کج ببینم. اما پدرم داشت شبکه دیگری را تماشا می کرد. به او اعتراض کردم که با شیشه نوشابه به سمتم حمله کرد. من هم در دفاع با کتری او را کشتم. بعد جسدش را در میان پتو پیچیده و قصد داشتم به داخل کانال آب پرت کنم که طنابها به نردهای کنار پل گیر کرد و جسد در هوا معلق ماند.

پس از تحقیقات مقدماتی متهم با قرار قانونی روانه زندان شد.