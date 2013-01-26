به گزارش خبرنگار مهر، این همایش با همکاری دانشگاه علامه طباطبایی، پژوهشگاه علوم انسانی و مطالعات فرهنگی، انجمن زبانشناسی ایران و فرهنگستان زبان و ادب فارسی، برگزار میشود.
دبیر هشتمین دوره این همایش، محمد دبیر مقدم معاون فرهنگستان زبان و ادب فارسی و محورهای آن مباحثی از جمله آواشناسی، واجشناسی، صرف، نحو، ردهشناسی زبان، معنیشناسی، زبانشناسی نظری، زبانشناسی کاربردی، نشانهشناسی، کاربردشناسی زبان و تحلیل گفتمان، ترجمهشناسی، آموزش زبان فارسی، زبانشناسی رایانهای، فرهنگنگاری، اصطلاحشناسی، عصبشناسی زبان، روانشناسی زبان، زبانشناسی شناختی، جامعهشناسی زبان، گونههای زبان فارسی، زبانها و گویشهای محلی ایران، تداخل و برخورد زبانی، زبانشناسی تاریخی ـ تطبیقی، زبانهای ایرانی کهن، تکوین زبان فارسی و نقش زبان و ادب فارسی در گسترش فرهنگ و تمدن اسلامی را شامل میشوند.
برای برگزاری هشتمین همایش زبانشناسی، شورایی تشکیل شده که عبارتند از: محمد دبیرمقدم، سیدمصطفی عاصی، ویدا شقاقی و یحیی مدرسی. همچنین شورای اجرایی همایش را ویدا شقاقی، کورش صفوی، رضامراد صحرایی، سپیده عبدالکریمی، شهرام مدرس خیابانی و گلناز مدرسی قوامی، تشکیل میدهند.
علاوه بر این همایش مذکور دارای یک شورای علمی است مرکب از جمعی از استادان این حوزه از دانشگاههای سراسر کشور.
محل برگزاری هشتمین همایش زبانشناسی ایران دانشکده ادبیات فارسی و زبانهای خارجی دانشگاه علامه طباطبایی، واقع در بزرگراه شهید چمران، پل مدیریت، خیابان علامه طباطبایی جنوبی است.
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