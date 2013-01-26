به گزارش خبرنگار مهر، شهرداران سالهای اخیر کرمان بارها از اجرای پروژه های بلند پروازانه ای از جمله احداث تله کابین بین جنگل قائم کرمان که به بام دیار کریمان شهرت دارد و مجموعه تاریخی و گردشگری قلعه دختر و قلعه اردشیر خبر می دهند.
جنگل قائم کرمان که در محاصره کوههای قائم و شهر کرمان قرار گرفته است یکی از زیباترین مناظر شهری را در کرمان ایجاد کرده است.
این جنگل دست کاشت یکی از بزرگترین جنگلهای دست کاشت کشور محسوب می شود که طی سالهای اخیر مورد توجه جدی مسئولان شهر برای بهسازی و تبدیل به یکی از قطبهای گردشگری کشور قرار گرفته است در این میان وجود مراکز مذهبی و تاریخی نیز بر اهمیت جنگل قائم کرمان افزوده است و بدون شک می توان از این مجموعه به عنوان ششهای تنفسی شهر کرمان یاد کرد.
کرمان در آستانه تحول در پروژه های تفریحی - رفاهی
از سوی دیگر تنها چند کیلومتر آن سو تر قلعه دختر و قلعه اردشیر به عنوان کهنترین یادگارهای باقیمانده از کرمان قدیم بر فراز کوههای بلندی در مرکز شهر کرمان قرار گرفته اند.
طرح بهسازی این قلعه ها نیز در سالهای اخیر پیشرفت چشمگیری یافته است و بسیاری از کارشناسان عقیده دارند در صورت تکمیل پروژه تفریحی و گردشگری قلعه دختر و قلعه اردشیر کرمان به مرکز گردشگری جنوبشرق کشور تبدیل خواهد شد.
هر چند که اجرای این پروژه طی سالهای اخیر با شدت بیشتری در حال انجام است اما اتمام این طرح به همکاری ویژه مسئولان استان، شهرداری کرمان و مردم برای تملک و اجرای پروژه های بهسازی نیاز دارد.
اجرای تله کابین بین این دو مرکز تفریحی، گردشگری و زیارتی شهر کرمان می تواند مهمترین حرکت زیر بنایی در این شهر در راستای تحول در گردشگری استان کرمان تلقی شود اما این پروژه سالهاست از سوی مسئولان پیگیری می شود و اجرای آن نیز به سالهای بعد موکول می شود.
پروژه های عمرانی کرمان در خم نوسانات اقتصادی
اما در کرمان طی سالهای اخیر تحولات چشمگیری نیز روی داده است، شهر کرمان اگر چه طی سالهای اخیر شاهد تحول در عملیاتهای عمرانی متعدد بوده است اما چالشهایی نیز در مسیر اجرای این طرحها دیده می شود که گاهی می توان وجود موانع ناخواسته را در این مسیر مشاهده کرد.
اینکه شهر کرمان از جمله شهرهای تاریخی کشور است و بیشتر تعداد ابنیه تاریخی کشور در این شهر ثبت شده است و همین امر کار ساخت و ساز در شهر را با مشکل مواجه کرده از جمله محدودیتهای عمران شهری در کرمان محسوب می شود که هرچند قولهایی در راستای رفع آن داده شده اما تاکنون اجرا نشده است.
از سوی دیگر وجود تعداد قابل توجه زمینهای خالی و به خصوص خانه های قدیمی نیمه ویرانه در شهر موجب پراکندگی وسیع اماکن غیر قابل استفاده در شهر شده است.
مردم کرمان نیز نگران کندی اجرای طرحهایی همچون پلهای غیر هم سطح شهر کرمان هستند پلهایی که قرار بود امسال به بهره برداری برسند اما نسبت به افتتاح هیچ یک از آنها در سال جاری دیگر امیدی نیست که دلیل اصلی آن را می توان در چالشهای اعتباری و به خصوص افزایش ناگهانی قیمت مصالح جستجو کرد که این روزها گریبان طرحهای عمرانی را نیز گرفته است.
لزوم ترمیم بودجه شهرداری کرمان
با این وجود شهردار کرمان گره گشایی از روند کند پیشرفت طرحهای توسعه ای در کرمان را ترمیم بودجه شهرداری کرمان می داند، هر چند این شهر جزو کلانشهرهای کشور محسوب می شود اما از دید مسئولان ملی تنها قرار گرفتن نام این شهر و چند شهر دیگر در جرگه کلانشهرها گویی افتخار است اما میزان اعتبار اختصاص یافته به کرمان بسیار کمتر از اعتباری است که کلانشهرهای دیگر از سوی دولت پرداخت می شود.
شهردار کرمان در خصوص وضعیت فعلی این شهر با بیان اینکه برای ترمیم بودجه شهرداری، راهی جز سرمایهگذاری بخش خصوصی نیست گفت: با اتکا به منابع عوارضی و منابع شهرداری ، تحولی در بخش عمران شهری صورت نمیگیرد.
ابوالقاسم سیفالهی افزود: سیاستگذاری در خصوص جذب سرمایهگذار بخش خصوصی در این دوره شورای اسلامی شهر و شهرداری، با قوت دنبال گردید و زمینه اعتمادسازی برای جلب سرمایهگذار ایجاد شد.
وی با بیان این که یکی از نقاط مثبت شورای اسلامی شهر و شهرداری در این دوره، اعتماد سرمایهگذاران به شورا و شهرداری است اظهار داشت: همچنین طی سالهای اخیر همفکری و همراهی خوبی بین تمام مسئولان دولتی، قضایی و نمایندگان مجلس شورای اسلامی و شورای اسلامی شهر و شهرداری صورت گرفت و خوشبختانه همه این بخشها برای جذب سرمایهگذار پشتیبان یکدیگر بودند.
سیفالهی با اشاره به نحوهی سرمایهگذاری در کرمان گفت: در این خصوص ضمن رعایت منافع دو طرف و ایجاد امنیت برای سرمایهگذار، هدفگذاری بر این بوده است که در سال، حداقل سه برابر بودجه شهرداری سرمایهگذار جذب شود که خوشبختانه بیشتر از هدفگذاری انجام شده سرمایهگذار جذب شد.
انعقاد قرارداد سه پروژه مهم عمران شهری
شهردار کرمان همچنین با اشاره به سفر اخیر به مشهد مقدس و انعقاد قرارداد با سرمایهگذار بخش خصوصی (موسسهی مالی و اعتباری عسکریه) گفت: در این سفر قرارداد سه پروژه مهم که در عمران و آبادانی شهر کرمان اثر گذار خواهد بود؛ منعقد شد.
وی افزود: یکی از این پروژهها تبدیل میدان میوه و ترهبار سابق به مجموعه تجاری، مسکونی، فرهنگی و بازار صنعت ساختمان است که با توجه به احداث چندین هزار مترمربع ساختمان، در آن منطقه تحول خوبی صورت خواهد گرفت.
سیفالهی ادامه داد: از محل سهم شهرداری در این پروژه نیز ساختمان شهرداری کرمان در میدان شورا احداث و همچنین بخشی از ساختمانهای آن مجموعه نیز سهم مشارکتی شهرداری میشود.
احداث تلهکابین و تبدیل جنگل قائم به قطب گردشگری
وی به پروژه احداث تلهکابین از کوههای قلعهدختر و قلعه اردشیر تا بالای کوههای مسجد صاحبالزمان (عج) اشاره و خاطرنشان کرد: سرمایهگذاری تلهکابین به این شکل است که سرمایهگذار مجموعه تلهکابین را احداث و 10 سال از آن بهرهبرداری میکند و پس از پایان ده سال، مجموعه تلهکابین به شهرداری کرمان تحویل داده میشود.
سیفالهی افزود: با توجه به نبود تلهکابین در جنوب شرق کشور، ایجاد تلهکابین در جنگل قائم این منطقه را تبدیل به یک قطب گردشگری میکند؛ ضمن این که از این طریق، بام کرمان کوههای مسجد صاحبالزمان (عج) به قلعهدختر و قلعه اردشیر متصل میشود.
250میلیارد تومان سرمایهگذاری در پروژه بازگشایی بولوار کوثر
شهردار کرمان بازگشایی محور شرقی ـ غربی بولوار کوثر (سیدی) را نیز از دیگر پروژههای مشارکتی شهرداری با موسسهی مالی و اعتباری عسکریه ذکر کرد.
وی گفت: در حال حاضر از محل منابع شهرداری، مسیر خیابان شهدای خانوک تا خیابان مهدیه در حال بازگشایی است؛ همچنین باقیماندهی این مسیر، از خیابان مهدیه تا مصلای امام علی (ع) یک مسیر 800 متری است که به عمق سه پلاک، تملک میگردد و محور اصلی بازگشایی و دو طرف محور نیز طرحهای عمومی مثل پارکینگ ایجاد میشود.
سیفالهی افزود: بخشی از آن نیز بارگذاری و طرحهای مختلف شهری در آن اجرا میشود.
وی سرمایهگذاری انجام شده در این پروژه را حدود 250 میلیارد تومان ذکر کرد و گفت: اگر این پروژه در زمان معین به بهرهبرداری برسد؛ زمینه بازگشایی قطعات بعدی فراهم میشود تا سرمایهگذاران در این خصوص سرمایهگذاری کنند و حدفاصل خیابان شهید رجایی تا خیابان جهاد و پنجراه 24 آذر بازگشایی شود.
سیفالهی افزود: با بازگشایی این مسیر یک خیابان شرقی ـ غربی اصلی در شهر ایجاد میشود که هم مشکل ترافیک کرمان را حل میکند و هم از نظر نما و منظر شهری و همچنین اقتصادی، اثرات مثبتی به همراه خواهد داشت.
سرمایهگذاری 500 میلیارد تومانی بخش خصوصی
شهردار کرمان همچنین خاطرنشان کرد: سرجمع قراردادهایی که با موسسه مالی و اعتباری عسکریه منعقد شد؛ حدود 500 میلیارد تومان است که این میزان سرمایهگذاری به نسبت بودجه شهرداری، معادل بودجه چهار سال شهرداری کرمان است.
سیفالهی به پیگیری موضوع عرضهی اوراق مشارکت نیز اشاره کرد و گفت: همزمان موضوع عرضه اوراق مشارکت به میزان 50 میلیارد تومان در حال انجام است که از این محل نیز یک مجموعه تجاری و پارکینگ در خیابان فلسطین پشت مسجدالرسول و یک مجموعه مشابه در خیابان میرزا رضا پشت بازار مظفری احداث میشود که برای آینده شهر کرمان اثرگذار است و توسعه شهری را سرعت میبخشد.
وی افزود: تلاش میشود تا در شش ماه آینده، همه این پروژهها به سرانجام برسند تا در آینده دچار وقفه و مشکل نشوند.
شهردار کرمان همچنین تقاطع فرودگاه و بولوار حجاج را نیز یکی از نقاط حادثهخیز شهر کرمان عنوان کرد و گفت: در تقاطع بولوار حجاج و فرودگاه کرمان همواره تصادفات زیادی رخ میدهد؛ ضمن این که ورودی فرودگاه هم منظر مناسبی ندارد؛ بنابراین پس از پیگیری صورت گرفته طی سالهای اخیر، مدیرکل فرودگاه کرمان موفق شد تا مجوز واگذاری بیش از سه هکتار از اراضی فرودگاه به شهرداری را از وزارت راه و شهرسازی اخذ کند.
وی افزود: اخیرا زمینها آزادسازی شده و در اختیار شهرداری قرار گرفته است و در حال حاضر در حال مرحله انتخاب پیمانکار هستیم تا کار ایجاد میدان مناسبی در تقاطع بولوار حجاج و بولوار جمهوری اسلامی آغاز شود.
سیفالهی ادامه داد: احداث این میدان ضمن این که مشکل ترافیکی این تقاطع را حل میکند؛ نماد شهری و فضای مناسبی نیز در بولوار جمهوری اسلامی ایجاد خواهد کرد.
وی همچنین گفت: شهرداری متعهد شده است تا سردر اصلی فرودگاه کرمان را براساس طرحهای بومی احداث کند.
وی اظهار امیدواری کرد: این پروژه نیز تا پایان این دوره از شورا و شهرداری به پایان برسد.
حمایت مدیران بانکها، موسسات مالی و صندوقهای قرضالحسنه از طرحهای عمران شهری
شهردار کرمان افزود: اخیرا نیز نشستی با مدیران و مسئولان بانکها، موسسات مالی و اعتباری و صندوقهای قرضالحسنه برگزار شد و ضمن تشریح اوضاع شهرداری، تعامل خوبی صورت گرفت.
سیفالهی افزود: در این نشست مقرر شد تا بانکها، موسسات مالی و صندوقهای قرضالحسنه در جهت کمک به منابع مالی شهرداری، نسبت به پرداخت عوارض خدمات شهری اقدام کنند و در ازای آن، شهرداری اعلام کند که طراحی و احداث یکی از میادین شهر با حمایت مالی بانکها و موسسات مالی انجام شده است.
وی ادامه داد: در همین راستا قرار است اعتبارات احداث میدان جلوی فرودگاه از محل حمایتهای بانکها، موسسات مالی و اعتباری و صندوقهای قرضالحسنه تامین شود.
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