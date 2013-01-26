مرگ سالانه 4200 نفر به علت سوء مصرف مواد مخدر در کشور

به گزارش خبرگزاری مهر، بابک دین‌پرست در حاشیه نخستین نشست راهبردی مشترک اعضای کمیته‌ فرهنگی و پیشگیری و روسای کمیته فرهنگی و پیشگیری استان‌های سراسر کشور با بیان این مطلب گفت: مواد مخدر حوزه پیچیده‌ای است و جزو چهار بحران اصلی دنیا قرار دارد و سالانه 200 هزار نفر در دنیا و 4200 نفر در ایران جان خود را به خاطر سوء‌ مصرف مواد از دست می‌دهند.

وی افزود: در بررسی‌های به‌عمل آمده مشخص شده است برخلاف آنکه برخی گرایش به اعتیاد را در اثر ناآگاهی و جهل از عواقب آن می‌دانند، معتقدیم تعداد قابل توجهی از افراد علی‌رغم آگاهی و علم به عواقب و اثرات سوء گرایش به مواد مخدر، به آن روی می‌‌آورند، لذا در این حوزه نقش خانواده‌ها در کنترل فرزندان بسیار موثر است و نباید انحرافات اینچنینی را بر عهده دیگران قرار داد.

معاون کاهش تقاضای ستاد در بخش دیگری از سخنان خود گفت: این نشست، به منظور بررسی 4 محور مهم از جمله ارتقاء سطح کیفی جلسات کمیته فرهنگی و پیشگیری استان‌ها، روند اجرای سند جامع پیشگیری اولیه از اعتیاد در سطح کشور، نحوه آغاز بکار کارگروه راهبردی - تخصصی پیشگیری و شیوه پایش و ارزیابی میزان اثربخشی برنامه‌ها و فعالیت‌های مندرج در سند پیشگیری اولیه از اعتیاد برگزار شد تا به کمک صاحبنظران به جمعبندی مهمی دست یابیم.

دین‌پرست اظهار داشت: برای تحقق سند جامع پیشگیری اولیه از اعتیاد باید هماهنگی و همکاری‌های بخشی- فرابخشی پیشگیری از اعتیاد تقویت شوند و همچنین اجرای برنامه‌های پیشگیری از اعتیاد تسهیل و موانع موجود برای اجرای این برنامه‌ها نیز شناسایی و رفع شوند.

وی ادامه داد: تقویت مشارکت سازمان‌های مردم‌نهاد، تبیین وظایف و حدود انتظارات، تقویت پژوهش و تولید بسته‌های آموزشی، ارتقاء دانش پیشگیری، آموزش و ارتقای نیروی انسانی فعال، ایجاد بانک اطلاعاتی، توجه جدی‌تر به تهدیدات ناشی از مصرف مواد محرک، ارائه سبک و مدل مناسب زندگی، توجه به عوامل خطر و عوامل محافظ در برنامه‌های پیشگیری، توسعه خدمات پیشگیری به خانواده‌ها، تولید محتوای آموزش تخصصی برای گروه‌های هدف، بهره‌گیری از کلیه ظرفیت‌های موجود و سرمایه‌گذاری در عرصه پیشگیری بخش دیگری از اقدامات مهمی است که می‌توان برای تحقق سند جامع پیشگیری اولیه از اعتیاد انجام داد.

این مقام مسوول در ستاد گفت: انتظار این است که سازمان صدا و سیما ساعاتی را در طول هفته به موضوع پیشگیری از اعتیاد در برنامه‌های شبکه‌های مختلف سیما اختصاص دهد و نسبت به راه‌اندازی بخش خبری و پخش برنامه‌های مرتبط اقدام و همزمان نیز عملیات روانی را در حوزه موادمخدر و روان‌گردا‌ن‌ها ایجاد کند تا ضمن تقویت دغدغه ملی در سطح کشور، شاهد تولید برنامه‌های اطلاع‌رسانی و آموزش آحاد جامعه بویژه والدین باشیم.

دین پرست تاکید کرد: وزارت آموزش و پرورش در راستای بند 5 تفاهم‌نامه سال 1390 باید به درج محتوای پیشگیری از اعتیاد در کتب درسی و تهیه نقشه خطرپذیری مدارس اقدام کند و همچنین سازمان بهزیستی کشور نیز بانک اطلاعاتی را از سازمان‌های مردم نهاد فعال در عرصه پیشگیری از اعتیاد تهیه کند.

وی در پایان گفت: انتظار این است که وزارتخانه‌های علوم و بهداشت طبق مصوبه ستاد، دو واحد درسی اختیاری مرتبط با پیشگیری از آسیب‌های اجتماعی را در دروس دانشگاهی مقاطع کارشناسی و کارشناسی ارشد پس از بررسی و تصویب شورای عالی، برنامه‌ریزی و به یک ماده درسی تبدیل کنند و همچنین با همکاری دبیرخانه ستاد، نسبت به طراحی رشته‌های دانشگاهی در حوزه‌های تخصصی اعتیاد و مبارزه با موادمخدر در مقاطع تحصیلات تکمیلی و ایجاد واحدهای درسی تخصصی مرتبط با اعتیاد، مواد اعتیادزا، علائم و عوارض، پیشگیری، درمان، بازتوانی و کاهش آسیب در رشته‌های تحصیلات تکمیلی پس از تصویب در مراجع ذی‌ربط اقدام کنند.

در این جلسه موضوعاتی نظیر آسیب‌شناسی روند فعالیت‌کمیته فرهنگی و پیشگیری استان، تدوین نقشه راه استان در عرصه مداخلات پیشگیری، بررسی امکانات موجود مدیریت پیشگیری اولیه از اعتیاد استان، برنامه‌ریزی به منظور تربیت کادر متخصص در عرصه پیشگیری اولیه از اعتیاد، ساماندهی روند تولید بسته‌های آموزشی پیشگیری اولیه از اعتیاد و فعال‌سازی دانشگاه‌ها با هدف تقویت پشتوانه‌های علمی، بخشی از مصوبات پیشنهادی این نشست بود که مورد توافق حاضران قرار گرفت.

همچنین بررسی نرخ بروز، شیوع روند اعتیاد و تغییر الگوی مصرف در طبقات مختلف اجتماعی استان، تدوین سیاست‌ کارزار و عملیات رسانه‌ای در عرصه پیشگیری، نحوه بهره‌گیری حداکثری از ظرفیت‌های موجود در نهادهای دینی‌، برنامه‌ریزی جهت راه‌‌اندازی انجمن‌های علمی پیشگیری اولیه از اعتیاد و پایش و ارزشیابی برنامه‌های پیشگیری از اعتیاد در سطح استان، راه‌اندازی بانک اطلاعاتی از اقدامات پیشگیری و برگزاری منظم جلسات کمیته‌های فرهنگی و پیشگیری حداقل یکبار در ماه و تثبیت حضور اعضاء اصلی در جلسات از دیگر مصوبات پیشنهادی این نشست بود.